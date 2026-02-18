عودة الهواتف الضخمة.. هواوي وفيفو يختبران جهازا غامضا بشاشة عملاقة

تشير التقارير الأخيرة إلى أن شركات مثل هواوي Huawei وفيفو Vivo، تختبر هواتف ذكية جديدة بشاشات ضخمة بحجم 7 بوصات، ما قد يمهد لظهور أجهزة أكبر من الحالية في السوق الصيني قريبا.

وكشف مسرب التقنية المعروف DigitalChatStation أن هاتين الشركتين تركزان على تجربة شاشات كبيرة، لكن السؤال المطروح هو: هل يحتاج المستهلكون لهاتف بهذا الحجم في ظل وجود أجهزة لوحية وهواتف قابلة للطي؟.

مميزات الشاشة الكبيرة

بعد تسريب الخبر، انطلقت النقاشات على منصات التواصل حول فوائد الهاتف الضخم، وذكر أحد المستخدمين أن العامل الأهم في هذه الأجهزة هو نسبة العرض إلى الارتفاع، فبدلا من 21:9، توفر نسبة 16:9 مساحة مشاهدة أكبر بدون ظهور الحواف السوداء، بينما رأى آخر أن الشاشة بحجم 7 بوصات تتيح تجربة كتابة مريحة في جميع الأوضاع.

تجارب سابقة مع الشاشات الكبيرة

ليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها السوق أجهزة ضخمة بهذا الحجم، فقد أطلقت هواوي العام الماضي هاتف Mate 70 Air بشاشة قياس 6.96 بوصة، بينما قدمت فيفو في 2022 هاتف X Note بشاشة ضخمة بحجم 7 بوصات.

في ذلك الوقت، كانت الأجهزة الكبيرة أكثر سماكة، قبل أن تهيمن الهواتف القابلة للطي على السوق، مما دفع أجهزة "الشاشة الكبيرة" إلى الهامش.

مستقبل فئة "الفابلت"

بالرغم من وصول هواتف مثل Mate 80 Pro Max وiPhone 17 Pro Max إلى أحجام شاشات تقارب 6.9 بوصة، فإن هاتفا بحجم 7 بوصات يمنح مساحة أكبر لمواصفات بارزة مثل بطاريات أكبر، دون التضحية بمستشعرات الكاميرا. هذه الخطوة قد تمثل عودة فئة "الفابلت" (الهاتف + اللوحي) إلى السوق، بعد أن اختفت لسنوات عدة لصالح الهواتف القابلة للطي.

ماذا سيأتي بعد؟

لا يزال من غير الواضح ما ستقدمه الشركات مستقبلا، لكن التقارير تشير إلى أن هونر تعمل على إعادة ابتكار شكل الهاتف التقليدي مع كاميرا قابلة للطي.

ومن المتوقع أن تنضم هواوي وفيفو قريبا إلى هذه الفئة مع أجهزة بشاشة ضخمة بحجم 7 بوصات، لتقديم تجربة جديدة تجمع بين حجم الشاشة الكبير والابتكارات التقنية الحديثة.