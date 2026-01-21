هواوي تدخل سباق “النظارات الذكية” بميزة قد تقلب الموازين

تعمل شركة هواوي، بحسب تسريبات حديثة، على تطوير جيل جديد من النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قد يرى النور خلال الفترة المقبلة، مع تركيز واضح على كسر الحواجز اللغوية أثناء التنقل.

ووفقا للمسرب التقني المعروف Digital Chat Station، فإن النظارات الجديدة ستأتي بميزة الترجمة الفورية المدمجة، والتي تعمل مباشرة من خلال النظارة نفسها دون الحاجة إلى تطبيق منفصل على الهاتف الذكي لتنفيذ المهام الأساسية، ما يتيح للمستخدمين التواصل بسهولة عبر لغات متعددة وفي الوقت الحقيقي.

نظارات هواوي الذكاء الاصطناعي الجديدة تتضمن أدوات ترجمة

وتشير المعلومات إلى أن هواوي تسعى من خلال هذا المنتج إلى تعزيز منظومة نظاراتها الذكية الحالية، ومواكبة المنافسين الذين باتوا يوفرون خصائص مشابهة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتفاعل اللحظي مع المستخدم.

كما أفادت التسريبات بأن النظارات ستعتمد على ثلاث بطاريات ليثيوم لتحقيق توازن أفضل بين الأداء والوزن، على أن تتوفر بعدة ألوان تشمل: الفضي اللامع، الرمادي الفضي التيتانيوم، والأسود العصري.

وأضاف المصدر أن هواوي تعتزم تزويد الجيل الجديد من النظارات الذكية بإضافات جديدة، تشمل ميزات التصوير وتسجيل الصوت، ما يعزز من وظائفها اليومية.

وفي المقابل، قد تقوم الشركة بتزويد الجهاز بإصدار جديد من نظام HarmonyOS، الأمر الذي سيمكن نظارات 2026 من دعم التعاون السلس بين الأجهزة، والترجمة الفورية المتزامنة، والتحكم المتقدم في الألعاب، إلى جانب مزايا أخرى.

تسريب موعد إطلاق Huawei Eyewear 3

وتعد نظارات Huawei Eyewear مزيجا متوازنا بين النظارات الطبية التقليدية وتقنيات الصوت والاتصال الذكي، إذ تأتي مزودة بمكبرات صوت مفتوحة، وميكروفونات، ومستشعرات مدمجة داخل إطار أنيق.

وتتيح هذه النظارات للمستخدمين الاستماع إلى الموسيقى والتحكم في تشغيلها، وإجراء واستقبال المكالمات، إلى جانب الوصول إلى مساعد ذكي مخصص يضمن اتصالا دائما بالهاتف الذكي، سواء باستخدام السماعات أو بدونها.

كما يمكن تخصيص نظارات Eyewear لتكون عدسات طبية أو نظارات شمسية بحسب الحاجة. وعلى صعيد البطارية، توفر النظارات حتى 11 ساعة من التشغيل للمكالمات أو تشغيل الوسائط، مع دعم الشحن المغناطيسي السريع.

وبحسب المصدر نفسه، من المتوقع أن يتم إطلاق نظارات هواوي الذكية الجديدة خلال النصف الأول من عام 2026، ومع ذلك، تبقى هذه المعلومات في إطار التسريبات غير المؤكدة، إلى أن يصدر إعلان رسمي من الشركة.