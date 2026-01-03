لينوفو تكشف عن نظارات ذكاء اصطناعي بقدرات مذهلة قبل CES 2026

كشفت تقارير تقنية عن منتج جديد من لينوفو من المقرر عرضه ضمن فعاليات CES 2026، لينضم إلى قائمة واسعة من الأجهزة والمفاهيم التي تستعد الشركة للإعلان عنها، وهو مفهوم نظارات Lenovo AI Glasses.

نشر موقع Windows Latest، أول صورة على هذه النظارات الذكية، إلى جانب تفاصيل حول قدراتها والوظائف التي تستهدف تقديمها.

وتهدف لينوفو من خلال هذا المفهوم إلى تحويل نظارة يومية قابلة للارتداء إلى منصة ذكاء اصطناعي شخصية تعمل كـ"سماعة رأس ذكية".

نظرة عامة على Lenovo AI Glasses

بحسب التقرير، تأتي النظارات مزودة بميزة التلقين النصي Teleprompter المدمجة، ما يجعلها أداة عملية لمقدمي العروض، وصناع المحتوى، أو أي شخص يعتمد على التحدث أمام الكاميرا بشكل متكرر.

وتتضمن النظارات أيضا عناصر تحكم باللمس والصوت مدمجة في الإطار، ما يتيح إجراء المكالمات، والتحكم بالموسيقى، والوصول إلى المعلومات دون الحاجة إلى جهاز إضافي، مع إمكانية استخدامها بشكل مستقل في بعض المهام.

كما تعتمد النظارات على مساعد لينوفو الذكي Qira، لكن المثير للاهتمام أن المساعد لا يعمل مباشرة على النظارات، بل يستفيد من قدرات المعالجة في هاتف ذكي أو حاسوب متصل.

Lenovo AI Glasses

هذا الأسلوب يقلل الضغط على العتاد الداخلي للنظارات، لكنه يتطلب بقاء جهاز مقترن قريب للاستفادة الكاملة من الميزات.

وعند الاتصال، يدعم Qira الترجمة الفورية بزمن استجابة شبه لحظي، إلى جانب التعرف على الصور، وذلك بفضل كاميرا مثبتة في مقدمة الإطار.

كما تعتمد النظارات على الذكاء الاصطناعي في ميزة أخرى تعرف باسم Catch Me Up، والتي تقوم بتلخيص الإشعارات الواردة من عدة أجهزة في بداية اليوم.

وبحسب المعلومات المتداولة، يبلغ وزن نظارات Lenovo AI Glasses Concept نحو 45 جراما، مع عمر بطارية يصل إلى ثماني ساعات من الاستخدام، ما يجعلها خفيفة وعملية للاستخدام اليومي على الأقل من حيث المفهوم.