قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاشة مبتكرة.. لينوفو تكشف حاسوبا محمولا بـOLED قابلة للتمدد

جهاز Legion Pro Rollable
جهاز Legion Pro Rollable
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن حاسوب محمول للألعاب بمواصفات رائدة  فهو يأتي بشاشة قابلة للطي، مما يوفر تجربة ألعاب فائقة الاتساع بتصميم محمول. والآن، تم الكشف عن مواصفات جهاز Legion Pro Rollable، والذي قد يضم بعضًا من أفضل المكونات لتجربة ألعاب متطورة.

مواصفات جهاز لينوفو ليجن برو القابل للطي

تشير الشائعات إلى أن لينوفو ستزود جهاز الألعاب المحمول Legion Pro Rollable بمعالج Intel Core Ultra 9 275HX، وهو أحدث معالج للأجهزة المحمولة ومن المتوقع أن يقترن هذا المعالج ببطاقة رسومات Nvidia GeForce RTX 5090 وإذا بدت هذه المواصفات مألوفة، فإن التقرير يوضح أن هذا الجهاز الجديد مبني على أساس جهاز Legion Pro 7i .

مواصفات جهاز لينوفو ليجن برو القابل للطي

لابتوب الألعاب القابل للطي Lenovo Legion Pro

رغم أن هذه المواصفات مثيرة للإعجاب بلا شك، إلا أن أبرز ما يميز جهاز LegioPro Rollable هو شاشته القابلة للطي PureSight OLED. يبلغ حجم الشاشة الأساسي 16 بوصة، ويمكن تمديدها إلى 21.5 بوصة عند فردها. هذا يُتيح تحويلها من نسبة عرض إلى ارتفاع تقليدية 16:9 إلى نسبة عرض إلى ارتفاع فائقة الاتساع 21:9. لا يقتصر الأمر على توفير تجربة لعب أكثر غامرة، بل يُحسّن أيضًا من جودة الصورة عند مشاهدة الأفلام المصورة بهذه النسبة.

يُضيف التقرير أن شاشة OLED القابلة للطي تستخدم محركين جانبيين لتمديدها. وتفيد التقارير بأن لينوفو تعمل على خفض مستوى الضوضاء باستخدام مواد منخفضة الاحتكاك.

علاوة على ذلك، يدّعي موقع Windows Latest أن جهاز Legion Pro Rollable المخصص للألعاب سيحتوي أيضًا على العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي

جهاز الألعاب جهاز الألعاب المحمول بطاقة رسومات جهاز Legion Pro 7i تجربة لعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مينا ماهر يثير الجدل بشأن تشكيل منتخب مصر.. تفاصيل

منتخب مصر

مهيب يطرح سؤالا للجمهور بشأن مباراة منتخب مصر

كهربا

كهربا: دا وقت مساعدة ومساندة منتخب مصر

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

مصنع
مصنع
مصنع

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد