شاشة مبتكرة.. لينوفو تكشف حاسوبا محمولا بـOLED قابلة للتمدد

إذا كنت تبحث عن حاسوب محمول للألعاب بمواصفات رائدة فهو يأتي بشاشة قابلة للطي، مما يوفر تجربة ألعاب فائقة الاتساع بتصميم محمول. والآن، تم الكشف عن مواصفات جهاز Legion Pro Rollable، والذي قد يضم بعضًا من أفضل المكونات لتجربة ألعاب متطورة.

مواصفات جهاز لينوفو ليجن برو القابل للطي

تشير الشائعات إلى أن لينوفو ستزود جهاز الألعاب المحمول Legion Pro Rollable بمعالج Intel Core Ultra 9 275HX، وهو أحدث معالج للأجهزة المحمولة ومن المتوقع أن يقترن هذا المعالج ببطاقة رسومات Nvidia GeForce RTX 5090 وإذا بدت هذه المواصفات مألوفة، فإن التقرير يوضح أن هذا الجهاز الجديد مبني على أساس جهاز Legion Pro 7i .

رغم أن هذه المواصفات مثيرة للإعجاب بلا شك، إلا أن أبرز ما يميز جهاز LegioPro Rollable هو شاشته القابلة للطي PureSight OLED. يبلغ حجم الشاشة الأساسي 16 بوصة، ويمكن تمديدها إلى 21.5 بوصة عند فردها. هذا يُتيح تحويلها من نسبة عرض إلى ارتفاع تقليدية 16:9 إلى نسبة عرض إلى ارتفاع فائقة الاتساع 21:9. لا يقتصر الأمر على توفير تجربة لعب أكثر غامرة، بل يُحسّن أيضًا من جودة الصورة عند مشاهدة الأفلام المصورة بهذه النسبة.

يُضيف التقرير أن شاشة OLED القابلة للطي تستخدم محركين جانبيين لتمديدها. وتفيد التقارير بأن لينوفو تعمل على خفض مستوى الضوضاء باستخدام مواد منخفضة الاحتكاك.

علاوة على ذلك، يدّعي موقع Windows Latest أن جهاز Legion Pro Rollable المخصص للألعاب سيحتوي أيضًا على العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي