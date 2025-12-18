قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تعلن استهداف استثمارات بقيمة 7.1 مليار دولار.. ما القصة؟
زيارة البرهان إلى القاهرة.. رسائل حاسمة وخطوط حمراء ترسم ملامح الدور المصري في الأزمة السودانية
الحاسوب العملاق يوجه صدمة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا .. ماذا يحدث؟
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟
درجة الحرارة في الليل 11 مئوية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
سجل بياناتك الآن.. شروط التقديم في إشراف حج الجمعيات الأهلية 2026
23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط
تحذير للمسافرين.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباح الجمعة وانخفاض في الرؤية الأفقية
لازم يتأكد إن البسين فاضي.. سباح يكشف مفاجأة عن واقعة وفاة السباح يوسف
شباب التايكوندو يحقق العلامة الكاملة في منافسات اليوم الأول بدورة الألعاب الأفريقية
أصل الحكاية

الحاسوب العملاق يوجه صدمة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا .. ماذا يحدث؟

أمم إفريقيا
أمم إفريقيا
أحمد أيمن

تزايدت المخاوف من أداء منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، بعد أن أظهر حاسوب عملاق جديد توقعات مفاجئة تشير إلى إمكانية خروج الفراعنة من البطولة في مرحلة مبكرة. 

المنتخب المصري بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح، يستعد لمواجهة زيمبابوي في منافسات البطولة التي ستستمر حتى المباراة النهائية يوم 18 يناير.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا 

أسفرت قرعة أمم أفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، حيث يواجه ثلاثة منتخبات أخرى هي زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا. 

من المقرر أن تُلعب المباريات في ملعب أدرار الذي يقع في مدينة أغادير المغربية، وهو الملعب الذي سيستضيف جميع مباريات المجموعة الثانية.

وتضم بطولة كأس أمم إفريقيا إلى جانب منتخب مصر، كل من تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

مباراة مصر الأولى في أمم أفريقيا 

سيفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر. 

ستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية، حيث تعد هذه المباراة بمثابة اختبار مهم للمنتخب المصري في بداية مشواره في البطولة.

بعد المباراة الأولى أمام زيمبابوي، يلتقي المنتخب المصري مع جنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر في السادسة مساءً، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 29 ديسمبر في السابعة مساءً.

توقعات الحاسوب العملاق لأمم أفريقيا 

التوقعات التي صدرت عن الحاسوب العملاق تُشير إلى أن منتخب مصر قد يواجه هزيمة غير متوقعة ضد جزر القمر في دور الـ16. 

فترة غياب محمد صلاح عن صفوف ليفربول بسبب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية أثارت تساؤلات حول المدة التي سيقضيها في البطولة. 

وفقًا لتوقعات الحاسوب، قد يعود صلاح إلى ناديه لملاقاة آرسنال في الدوري الإنجليزي يوم 8 يناير، أو يكون متاحاً للمشاركة في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بارنسلي في 12 يناير. 

التوقعات الصادرة من حاسوب "BookmakersCameroun" لا تقتصر فقط على منتخب مصر، بل تمتد لتشمل نتائج أخرى، حيث يُتوقع أن يحصد منتخب المغرب، المستضيف، اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على السنغال. 

وقد حقق منتخب المغرب فوزًا متوقعًا على أوغندا بينما تأهلت السنغال على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة، بينما سيفوز منتخب أوغندا بالمركز الثالث على حساب ساحل العاج بركلات الترجيح.

أمم أفريقيا منتخب مصر توقعات أمم أفريقيا مباراة مصر وزيمبابوي مجموعة مصر في أمم إفريقيا

