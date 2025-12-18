كاف يكشف من يحطم رقم الرباعي المصري في أمم أفريقيا

قبل ثلاثة ايام فقط من إنطلاق بطولة امم أفريقيا ، استعرض الموقع الرسمي للإتحاد الافريقي ابرز ارقام النسخ السابقة ومن قادر علي تحطيمها خاصة الرباعي المصري أحمد حسن وعصام الحضري وايمن منصور وحسن الشاذلي.



وتنطلق بطولة أمم أفريقيا يوم الاحد المقبل في المغرب وتستمر حتي 18 ديسمبر لمقبل.



وقال كاف ان النسخ السابقة شهدت العديد من الارقام القياسية التي ينتظر الملايين تحطيمها .



واضاف أن ابرز تلك الارقام هو مشاركة 4 لاعبين في 8 نسخ سابقة من البطولة وهم احمد حسن والكاميروني ريجوبرت سونج والتونسي يوسف المساكني، والغاني أندريه أيو.



وأوضح أن لاعبين فقط هم الأكثر مشاركة في عدد المبارايت وهم سونج وأيو فيما يعد المنتخب المصري أكثر منتخب خاض مباريات في البطولة، حيث خاض 111 مباراة.



وتابع:" يحمل الثنائي أحمد حسن وعصام الحضري الرقم القياسي بصفتهما أكثر لاعبين حصلا على لقب البطولة، حيث حصل كل منهما على أربعة ألقاب أعوام 1998 ، و2006 و2008 و2010".



فيما يحمل أيمن منصور رقم اسرع أسرع هدف في البطولة، عندما سجل هدفا في مرمى الجابون بعد مرور 23 ثانية من بداية المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة برباعية نظيفة في البطولة التي استضافتها تونس عام 1994.



ويظل الكاميروني صامويل إيتو هو الهداف التاريخي للبطولة حيث سجل 18 هدفا على مدار مشاركاته في البطولة الأفريقية في الفترة من 2000 إلى 2010.



ويظل حسن الشاذلي هو اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثيتين (هاتريك) في البطولة ، حيث سجل الهاتريك الأول أمام نيجيريا في نسخة 1963 ، فيما سجل الهاتريك الثاني أمام نيجيريا أيضا في نسخة 1970.