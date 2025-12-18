قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع نظيره البوروندي تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأفريقي
أمين عمر ومحمود عاشور في معسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
برلمان

فرحات: أي مساس بوحدة السودان أو مؤسساته خط أحمر لمصر

اللواء الدكتور رضا فرحات
اللواء الدكتور رضا فرحات
عبد الرحمن سرحان

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة جاءت في توقيت بالغ الدقة، وتعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسودان مشيرا إلى أنها تؤكد حرص القيادة المصرية على التنسيق المستمر لدعم السودان الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة، والحفاظ على استقراره ووحدة أراضيه.

وأشار اللواء الدكتور رضا فرحات إلى أن الوضع في السودان يمثل تحديا مباشرا للأمن القومي المشترك بين البلدين، وأن أي مسار سياسي أو خارجي لا يضع مصلحة الشعب السوداني في مقدمة أولوياته ولا يحترم سيادة الدولة ووحدتها، هو مسار مرفوض وغير قابل للاستمرار.

وشدد فرحات على أن مصر وضعت خطوط حمراء واضحة تجاه أي محاولات لتفكيك الدولة السودانية أو المساس بمؤسساتها الشرعية، مؤكدا أن استقرار السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن ما يحدث في السودان ينعكس مباشرة على استقرار المنطقة بأسرها.

وأضاف اللواء الدكتور رضا فرحات أن مصر تعمل على الدفع نحو هدنة إنسانية شاملة، ووقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات إلى المدنيين، خاصة في المناطق التي تعاني أوضاعا إنسانية كارثية مثل دارفور ومدينة الفاشر لافتا إلى أن التنسيق الدولي والإقليمي، والعمل عبر الأطر الجماعية، ضرورة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ للسودان وحدته واستقراره.

وشدد اللواء الدكتور رضا فرحات علي أن مصر ستظل داعما رئيسيا للسودان وشعبه في هذه المرحلة الحرجة، واستقرار السودان هو ركيزة أساسية لأمن المنطقة داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والضغط من أجل وقف الحرب، واحترام إرادة الشعب السوداني، ودعم مسار سياسي شامل يقود إلى السلام والاستقرار والتنمية.

