رئيس مكتب أطباء السودان: الجوع وانعدام الأمن الغذائي بلغ مستويات غير مسبوقة

قالت الدكتورة نازك أبو زيد رئيس مكتب أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان، إنّ السودان يعيش أكبر كارثة إنسانية في العالم، وبلغ الجوع وانعدام الأمن الغذائي مستويات غير مسبوقة.

وأضافت في مداخلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك مناطق أصبح الناس الموجودون فيها على شفا الموت مثل الفاشر وكادوقلي والدلنج بجنوب كردفان، حيث وصل المواطنون في هذه المناطق المحاصرة إلى حد المجاعة، وهناك بؤرة أخرى مهددة بالمجاعة، وهي الآن تواجه الجوع".

وتابعت: "بخلاف نقص الغذاء، ثمة عدم وجود مياه نظيفة مياه شرب، وتلوث البيئة، وانعدام للخدمات الصحية، والأطفال لا يستطيعون الانخراط في المدارس، لأن معظم المدارس تعرضت للاستهداف، وكذلك المستشفيات".