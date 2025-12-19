أمريكا توافق على مبيعات عسكرية للناتو بقيمة 136.1 مليون دولار

قالت وزارة الحرب الأمريكية، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقطع غيار لمنظومات ستينجر والمعدات ذات الصلة إلى وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بتكلفة تقدر بنحو 136.1 مليون دولار، وسيكون المقاولان الرئيسيان لعملية البيع بي.تي.آي تكنولوجيز وإل3 هاريس، وفقًا لـ"رويترز".

وأمس الخميس، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح التزام الولايات المتحدة والتزامه الشخصي تجاه الحلف.

وأضاف "روته": "الشراكة عبر الأطلسي تظل الأساس لتحالفنا".

كما أوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الاتفاق العسكري عبر الأطلسي، من شأنه أن يزيد الإنفاق والإنتاج مع عودة الرئيس الأمريكي إلى منصبه، وسط تحذيرات للحلفاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي.