قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المستشار الألماني: أمريكا موافقة على حماية أوكرانيا كإحدى دول الناتو

المستشار الألماني فريدريش ميرتس
المستشار الألماني فريدريش ميرتس
القسم الخارجي

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الولايات المتحدة وافقت على منح أوكرانيا ضمانات أمنية مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، بما يعني “حمايتها” كما لو كانت إحدى دول الحلف، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.

ضمانات أمنية لأوكرانيا

وأوضح ميرتس أن هذه المخرجات جاءت نتيجة المفاوضات التي جرت في العاصمة الألمانية برلين بشأن التسوية السياسية، مشيراً إلى أن ممثلي الجانب الأمريكي وافقوا خلالها على تقديم هذه الضمانات الأمنية لكييف، لا سيما في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.

وقال المستشار الألماني، في حوار تليفزيوني، إن المفاوضات شهدت “خطوة كبيرة إلى الأمام” فيما يتعلق باستعداد الولايات المتحدة، بالتنسيق مع الأوروبيين، لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، مضيفاً أن النقاش تطرق إلى ضمانات مشابهة للمادة الخامسة من معاهدة الناتو، المتعلقة بالمساعدة المتبادلة، وقد جرى الاتفاق عليها وتوثيقها كتابياً.

وأكد ميرتس أن الجانب الأمريكي وافق رسمياً على تقديم هذه الضمانات، لافتاً إلى مشاركة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، في المفاوضات، إضافة إلى إجراء اتصال هاتفي مطول مع الرئيس الأمريكي، الذي جدد بدوره التزامه بهذه الضمانات.

تحولات في واشنطن

وفي السياق نفسه، أشار المستشار الألماني إلى أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا قد تكون مرتبطة بالتخلي عن بعض الأراضي، معتبراً أن هذا المطلب “مبرر تماماً”، إذ لا يمكن لكييف القبول بمثل هذه التنازلات دون ضمانات أمنية واضحة.

وأوضح ميرتس أن الضمانات قد تشمل أمن المنطقة منزوعة السلاح، وحماية المجال الجوي الأوكراني، وضمان الوصول إلى البحر، فضلاً عن آليات الرد على أي هجمات أو غزوات محتملة.

وختم بالقول إن تعهد الولايات المتحدة بحماية أوكرانيا في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما لو كانت أراضيها جزءاً من الناتو، يمثل “تحولاً مهماً وجديداً” في موقف واشنطن.

ميرتس ألمانيا الناتو الولايات المتحدة أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

ترشيحاتنا

سفير مصر لدى السنغال، خالد عارف

سفير مصر بداكار: ندعم إرساء نظام دولي متعدد الأقطاب بين دول الجنوب

انتخابات التطبيقيين

بالتزكية.. رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين وهذه أبرز قرارات العمومية

النقل السياحي

ميكنة خدمات النقل السياحي بالكامل تسهيلا للإجراءات وتوفيرا للجهد والوقت

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد