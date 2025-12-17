قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
اقتصاد

مصر وكندا توقعان 3 مشروعات تنموية بقيمة 552 مليون جنيه لدعم المرأة والصحة والتعليم

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
آية الجارحي

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و السفير أولريك شانون، سفير كندا لدى مصر، 3 مشروعات جديدة بين الحكومتين المصرية والكندية بقيمة حوالي 552 مليون جنيه.

وتعقيبًا على ذلك، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالعلاقات المصرية–الكندية وما يجمع البلدين من مصالح مشتركة في العديد من المجالات، معربة عن تقديرها للدعم الكندي لمصر في مجالات التنمية المختلفة، وما تمثله المشروعات الكندية من إضافة مهمة للجهود الوطنية في مجالات التنمية المستدامة، مشيرة إلى ان تلك الاتفاقيات تأتي في إطار التكامل بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لدعم جهود التنمية الشاملة في مصر.

وأشارت إلى المحفظة الجارية للتعاون الكندي في مصر، حيث بلغ إجمالي التمويل الجاري قبل توقيع المشاريع الجديدة حوالي 40 مليون دولار كندي (1.4 مليار جنيه) للمشاريع الجارية موزعة على مجالات دعم المرأة، الاقتصاد، الصحة، التعليم، والزراعة الذكية مناخياً، لافتة إلى التركيز الجغرافي لهذه المشاريع حيث تغطي مختلف أنحاء مصر، من الصعيد (أسيوط، المنيا) إلى الوجه البحري (البحيرة، الغربية، المنوفية) والمدن الكبرى (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط).

ووقّع الجانبان مشروع الدعم الشامل للاجئات من السيدات والفتيات في مصر للمساهمة في تعزيز محور الحماية والاندماج الاجتماعي ضمن المحفظة الكندية، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئات النساء والفتيات، من خلال تحسين مستوى المعيشة وتسهيل الوصول إلى الخدمات والحماية، كما يعزز المشروع أبعاد المساواة بين الجنسين ويكمل الجهود القائمة في تمكين المرأة في مصر، ويتم تنفيذه من خلال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في أسوان، والقاهرة الكبرى، والإسكندرية، ودمياط.

كما تم توقيع مشروع الغذاء للمستقبل: تمكين المرأة من خلال نهج شامل لتغذية الأمهات والفتيات في مصر، فيدعم هذا المشروع محور الصحة والتغذية، مع توسيع نطاق تأثيره ليشمل تحسين جودة التغذية والرعاية الصحية للأمهات والفتيات والأطفال، كما يعزز التعاون بين وزارات مختلفة ويكمل برامج التعليم والتدريب مثلEGY CAN ، من خلال تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على تحسين التغذية، وبالتالي يساهم في الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، ويتم تنفيذه من خلال صندوق الأمم المتحدة للطفولة، ووزارة الصحة والسكان، بمحافظات أسيوط – وقنا – وسوهاج، والشرقية – والغربية – والبحيرة، والقاهرة، والجيزة.

كما تم توقيع مشروع تمكين السيدات والفتيات في مرحلة المراهقة في صعيد مصر (مسارات)، من خلال التركيز على تمكين الفتيات والشابات في صعيد مصر، بما ينسجم مع محور تمكين المرأة في المحفظة الكندية، من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، يدعم المشروع أهداف التنمية المستدامة ويكمل الجهود القائمة في المشاريع الجارية، مع التركيز على الفئات العمرية الصغيرة وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على تقديم الخدمات بكفاءة، يتم تنفيذه من قبل وزارة الصحة والسكان، المجلس القومي للمرأة، بمحافظتي أسيوط والمنيا.

توقيع مشروع الصحة جودة التغذية التركيز الجغرافي التمويل

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

مصنع جنرال موتورز

هجوم أمريكي على جنرال موتورز بسبب إنتاج سيارات فوق قدرة المواطن العادي

فورد

فورد تتعاون مع الشرطة لحماية شاحنات F-150 من السرقة

فورد F-150

إنهاء إنتاج فورد F-150 لايتنينج يشعل ثورة بقيمة 20 مليار دولار

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

