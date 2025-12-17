قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
مدبولي: نتوقع تجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليارات دولار
مدبولي: نستهدف نمو القطاعات الاقتصادية بنسبة لا تقل عن 15% خلال العام
أخبار البلد

الزناتي يستقبل مدير إدارة عين شمس التعليمية لمناقشة مبادرة "المربي الفاضل"

منيرة أسامة وخلف الزناتي نقيب المعلمين
منيرة أسامة وخلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

استقبل خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صباح اليوم الأربعاء، منيرة أسامة مدير عام إدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة، وذلك بمقر النقابة العامة، لمناقشة ودعم مبادرة "المربي الفاضل" التي تنفذها إدارة عين شمس، يرافقها حسام نافع مدير أمن إدارة عين شمس التعليمية وعضو مجلس معلمين شرق القاهرة، وذلك بحضور سيد آدم أمين صندوق الزمالة ورئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة.

وتناول اللقاء أهداف المبادرة ورؤيتها العامة، التي تسعى إلى تأكيد الدور التربوي للمعلم داخل المجتمع التعليمي، وتسليط الضوء على أهمية القيم الأخلاقية والسلوكية في العملية التعليمية، إلى جانب دعم وتشجيع المعلمين المتميزين والمبدعين.

ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين الشكر إلى منيرة أسامة مدير إدارة عين شمس التعليمية، على موقفها الأخير لدعم معلم مدرسة أحمد عصمت، الذي تعدى عليه بعض الطلاب، واتخاذها قرارا سريع بتطبيق لائحة الانضباط وفصل الطلاب عام دراسي، وتكريم المعلم صباح اليوم التالي في طابور الصباح، وهو ما يعد تفاعلا سريعا مع الموقف ورد اعتبار المعلم، وأثار ارتياحا كبيرا فى اوساط المعلمين.

وأوضح نقيب المعلمين، أن القيادة التعليمية الواعية وصاحبة القرار السليم والسريع، تبث قيم تربوية أصيلة وبالتالي استقرار كبير في العملية التعليمية، وهو ما تمثله مديرة إدارة عين شمس التعليمية في عملها الدؤوب لخدمة العملية التربوية والتعليمية معا.

ووجهت منيرة أسامة مدير إدارة عين شمس التعليمية، الشكر لنقيب المعلمين على دوره الكبير فى مساندة كل الخطوات الإيجابية في العملية التربوية، والعمل الدائم على مساندة القيادات التعليمية لتحقيق صالح المعلم والطالب وولي الأمر، وأنها بصفة شخصية تلمس هذا الدعم الكبير من النقابة.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى والمقترحات حول آليات المبادرة، وأهمية تضافر الجهود بين لضمان تحقيق أهدافها التربوية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء التعليمي ودور المعلم داخل المدرسة.  

وأكد نقيب المعلمين أن دعم المبادرة يأتي في إطار حرص النقابة على إبراز الدور التربوي والأخلاقي للمعلم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من تلك اللقاءات هو الاستماع إلى الآراء والمقترحات، والوصول إلى رؤية متكاملة تساهم في دعم المعلم والعملية التعليمية.

ومن جانبها قالت منيرة أسامة مدير عام إدارة عين شمس، إن المبادرة تأتي تأكيدا لدور المعلم التربوي ودعما للمتميزين والمبدعين من المعلمين، مشيره إلى أن مبادرة "المربي الفاضل " تهدف إلى عودة المناخ التربوي الأصيل من خلال العمل بروح الفريق وتعاون الأسرة مع المدرسة لنشر القيم والالتزام والانضباط وحث أبنائنا علي التمسك بها.

خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب منيرة أسامة مدير عام إدارة عين شمس التعليمية إدارة عين شمس التعليمية محافظة القاهرة المعلمين مدرسة أحمد عصمت نقابة المعلمين نقابة المهن التعليمية

