قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاتفاق سلام الكونغو الديمقراطية واستعدادها لمساندة مسار تسوية النزاع
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد مركز التعلم الإلكترونى بجامعة قنا كأكاديمية معتمدة من سيسكو

جامعة قنا
جامعة قنا
يوسف رجب

دأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن الجامعة حصلت على اعتماد مركز التعلم الإلكترونى كأكاديمية معتمدة من شركة سيسكو العالمية لمدة عام، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الطلاب والخريجين، وربط البرامج التعليمية بمتطلبات سوق العمل.
 

وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن اعتماد أكاديمية سيسكو يُعد إضافة نوعية لمنظومة التعليم الرقمي بالجامعة، لما توفره من مناهج تعليمية معتمدة دوليًا في مجالات الشبكات، الأمن السيبراني، والمهارات الرقمية، إلى جانب إتاحة أدوات تعليمية حديثة تسهم في بناء قدرات تقنية حقيقية لدى المتدربين، وتؤهلهم للحصول على شهادات مهنية معترف بها دوليًا.

وقال الدكتور أحمد حلمي، مدير مركز التعلم الإلكتروني بجامعة قنا، إن هذا الاعتماد يضع المركز ضمن شبكة تعليمية عالمية تابعة لشركة سيسكو، ويتيح للطلاب وأفراد المجتمع الاستفادة من برامج تدريبية متخصصة في الشبكات، الأمن السيبراني، البرمجة، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار حلمى، إلى أن المركز سوف يعمل على تقديم برامج تدريبية منتظمة وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن جودة المخرجات التعليمية وزيادة فرص التوظيف للخريجين.

وأضاف مدير مركز التعلم الإلكتروني بجامعة قنا، بأن اعتماد أكاديمية سيسكو يمنح المتدربين إمكانية الاستعداد للاختبارات المهنية الدولية، واكتساب خبرات عملية من خلال المناهج التفاعلية وأدوات المحاكاة، مؤكدًا أن المركز يواصل جهوده لتطوير بيئة تعليمية رقمية متكاملة تواكب التطورات العالمية في مجال التعليم الإلكتروني.

جامعة قنا قنا أكاديمية معتمدة سيسكو مركز التعلم الإلكترونى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

ترشيحاتنا

انتخابات النواب

محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين على التصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب |فيديو

اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ،

محافظ كفر الشيخ: جاهزون لجولة الإعادة وجهزنا 527 لجنة انتخابية بالمحافظة

مدبولي

مدبولي: القنطرة غرب رافد قوي للصادرات وتوطين الصناعة يعزز تنفيذ «حياة كريمة»

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد