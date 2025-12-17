اعتماد مركز التعلم الإلكترونى بجامعة قنا كأكاديمية معتمدة من سيسكو

دأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن الجامعة حصلت على اعتماد مركز التعلم الإلكترونى كأكاديمية معتمدة من شركة سيسكو العالمية لمدة عام، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الطلاب والخريجين، وربط البرامج التعليمية بمتطلبات سوق العمل.



وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن اعتماد أكاديمية سيسكو يُعد إضافة نوعية لمنظومة التعليم الرقمي بالجامعة، لما توفره من مناهج تعليمية معتمدة دوليًا في مجالات الشبكات، الأمن السيبراني، والمهارات الرقمية، إلى جانب إتاحة أدوات تعليمية حديثة تسهم في بناء قدرات تقنية حقيقية لدى المتدربين، وتؤهلهم للحصول على شهادات مهنية معترف بها دوليًا.

وقال الدكتور أحمد حلمي، مدير مركز التعلم الإلكتروني بجامعة قنا، إن هذا الاعتماد يضع المركز ضمن شبكة تعليمية عالمية تابعة لشركة سيسكو، ويتيح للطلاب وأفراد المجتمع الاستفادة من برامج تدريبية متخصصة في الشبكات، الأمن السيبراني، البرمجة، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار حلمى، إلى أن المركز سوف يعمل على تقديم برامج تدريبية منتظمة وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن جودة المخرجات التعليمية وزيادة فرص التوظيف للخريجين.

وأضاف مدير مركز التعلم الإلكتروني بجامعة قنا، بأن اعتماد أكاديمية سيسكو يمنح المتدربين إمكانية الاستعداد للاختبارات المهنية الدولية، واكتساب خبرات عملية من خلال المناهج التفاعلية وأدوات المحاكاة، مؤكدًا أن المركز يواصل جهوده لتطوير بيئة تعليمية رقمية متكاملة تواكب التطورات العالمية في مجال التعليم الإلكتروني.