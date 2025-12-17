سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت

تتابع السفارة المصرية باليونان لحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت تلقت السفارة العديد من الاتصالات للاستفسار عن موعد إعادة الجثامين الخاصة بذويهم وطلبوا مواصلة التواصل معهم لإبلاغهم بأي تطورات في هذا الشأن.

وتود السفارة طمأنة أسر الضحايا بأنه تم بالفعل اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإعادة كافة الجثامين الـ ١٤ إلى مصر في أقرب فرصة ممكنة.

كما تؤكد السفارة على أنها تكثف من اتصالاتها مع كافة السلطات اليونانية المعنية لسرعة إنجاز وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لإعادة الجثامين لأهالي الضحايا في أقرب فرصة ممكنة.