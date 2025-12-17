توقيع بروتوكول تعاون بين بنها الأهلية والجمعية المصرية للأشعة والطب النووي

شهد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة بنها الأهلية والجمعية المصرية للأشعة والطب النووي، لاستضافة وعقد امتحانات الزمالة البريطانية للأشعة (FRCR) التي تنظمها الكلية الملكية البريطانية لأطباء الأشعة داخل الحرم الجامعي.



جاء ذلك بحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى جانب الدكتور طارق عبد المنعم الديسطي رئيس الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي، والدكتور أشرف المشد مدير برامج كلية الطب البشري، والدكتور شادي المشد مدير برامج كلية علوم الحاسب والأستاذ أيمن بيومى أمين عام الجامعة.



وقّع البروتوكول من جانب جامعة بنها الأهلية الدكتور أشرف المشد مدير برامج كلية الطب البشري، ومن جانب الجمعية المصرية للأشعة والدكتور طارق عبد المنعم الديسطي رئيس الجمعية.



ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص الطرفين على دعم منظومة التعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة الأطباء والمتخصصين في مجالات الأشعة التشخيصية والتداخلية والطب النووي، إلى جانب تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني مع المؤسسات الطبية الدولية.



وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور جمال السعيد أن جامعة بنها الأهلية تواصل خطواتها الاستراتيجية نحو بناء شراكات دولية رائدة تسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع جودة التدريب الطبي داخل الجامعة. وأضاف أن الجامعة، بصفتها أول جامعة أهلية تقدم نموذجًا سبّاقًا في الانفتاح على الهيئات الدولية واعتماد الامتحانات العالمية داخل الحرم الجامعي، تسعى دومًا للتميز والريادة عبر تعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. وأشار إلى أن استضافة امتحانات الزمالة البريطانية (FRCR) تعد شهادة ثقة دولية في إمكانيات الجامعة وتجهيزاتها الحديثة وكوادرها المتميزة، وتؤكد دورها المتنامي في خدمة القطاع الصحي ودعم الكوادر الطبية في مصر.



ويعد هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة جامعة بنها الأهلية كمركز دولي معتمد لإجراء الامتحانات الطبية المتخصصة، بما يسهم في دعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية ورفع مستوى التدريب الطبي على المستويين المحلي والدولي.



يُذكر أن البروتوكول ينص على استضافة جامعة بنها الأهلية للامتحانات، وتوفير الدعم الإداري والفني وتأمين بيئة امتحانية متكاملة وفق المعايير الدولية، فيما تتولى الجمعية المصرية للأشعة التنسيق مع الجهات البريطانية لاعتماد الجامعة كمركز امتحاني رسمي والإشراف الفني والأكاديمي على سير الامتحانات وتوفير الممتحنين والمشرفين المعتمدين.