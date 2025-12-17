قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرشح لانتخابات النواب بالشرابية يدعي التعسف ضد أنصاره.. الداخلية تكشف الحقيقة
القبض على رجل وسيدتين يدفعون رشاوى للناخبين بالمنوفية
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مرشح لانتخابات النواب بالشرابية يدعي التعسف ضد أنصاره.. الداخلية تكشف الحقيقة

المرشح
المرشح
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعى خلاله أحد المرشحين بالإنتخابات البرلمانية بالقاهرة وجود تجاوزات وإجراءات تعسفية تجاه أنصاره.

مرشح لإنتخابات النواب بالشرابية يدعى التعسف ضد أنصاره 

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عدد من أنصار المرشح المذكور بمحيط اللجان الإنتخابية بدائرتى قسمى شرطة "الشرابية ، والزاوية"، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة به ، ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه.. وقد تم نشر بيانات بتلك الوقائع فى حينه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية الشرابية القاهرة الإنتخابات البرلمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

ترشيحاتنا

الواقعة

القبض على أحد أنصار مرشح يوجه الناخبين بالغربية

المتهمين

القبض على 3 أشخاص يوجهون الناخبين بالغربية

المتهم

الداخلية: القبض على أحد أنصار مرشح بالباجور

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد