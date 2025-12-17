مرشح لانتخابات النواب بالشرابية يدعي التعسف ضد أنصاره.. الداخلية تكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعى خلاله أحد المرشحين بالإنتخابات البرلمانية بالقاهرة وجود تجاوزات وإجراءات تعسفية تجاه أنصاره.

مرشح لإنتخابات النواب بالشرابية يدعى التعسف ضد أنصاره

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عدد من أنصار المرشح المذكور بمحيط اللجان الإنتخابية بدائرتى قسمى شرطة "الشرابية ، والزاوية"، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة به ، ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه.. وقد تم نشر بيانات بتلك الوقائع فى حينه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.