محافظ الدقهلية يتابع سير العملية الانتخابية في لجان مركز أجا

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولته التفقدية لمتابعة سير أعمال التصويت في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب بعدد من اللجان الانتخابية بمركز ومدينة أجا، للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية، وتوافر كافة التيسيرات اللازمة للناخبين منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع، بحضور محمد الدسوقي رئيس المركز .

وتفقد المحافظ لجنة مدرسة طنامل الشرقي الابتدائية، ومدرسة إخطاب للتعليم الأساسي، ومدرسة ميت العامل للتعليم الأساسي، مشيدا بإقبال الناخبين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أنه مشهد يعكس مدى وعي أبناء الدقهلية وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي.

وأشار المحافظ إلى أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة تعمل بكفاءة عالية، وتحت إشراف قضائي كامل، مشيدًا بوعي المواطنين الذين توافدوا للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري وأكد أن المشاركة الإيجابية واجب وطني وحق دستوري على الجميع.

وأكد "مرزوق" أن الدولة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لتيسير عملية التصويت، من تجهيز اللجان وتوفير أماكن انتظار ومظلات لكبار السن، وكراسي متحركة لذوي الهمم، إلى جانب خطة تأمين طبي ووقائي متكاملة، ومصادر كهرباء احتياطية، وتنسيق دائم بين غرف العمليات للمتابعة المستمرة".

وأكد محافظ الدقهلية أن متابعة العملية الانتخابية لا تؤثر على تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، في جميع مراكز ومدن المحافظة وأن منظومة العمل التنفيذي تجري بشكل طبيعي لتلبية احتياجات المواطنين، كما أشار إلى تواجد فرق عمل بغرف العمليات وميدانيًا لمتابعة سير أعمال الانتخابات وتذليل أي عقبات.