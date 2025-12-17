قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد أبوبكر: بيان النيابة العامة في أزمة أرض الزمالك مدروس بدقة وهدفه الحفاظ على المال العام|فيديو
موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات| خاص
«الوطنية للانتخابات»: 5 أحزاب تقدّمت بشكاوى في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب
أحمد موسى: العمل متواصل بمنجم السكري ولا صحة لشائعات تهريب الذهب
بنداري: تلقينا 24 شكوى خلال العملية الانتخابية وتعاملنا معها جميعا
خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
270 مليون جرعة سنويا.. مصر تدشن أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية
«الوطنية للانتخابات»: 5 أحزاب تقدّمت بشكاوى في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
هاني حسين

أكد المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن 5 أحزاب سياسية قامت بالتقدم بشكاوى للهيئة حول سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب .


وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي: "المشاركة في الانتخابات أساس ترسيخ العمل الديمقراطي".

وتابع أحمد بنداري: "تم السماح لكافة مندوبي المرشحين بالدخول إلى لجان الاقتراع بعد التأكد من هويتهم".

وأكمل احمد بنداري: "العملية لانتخابية تسير بصورة مرضية ".


ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين والإعلاميين لحضور وقائع المؤتمر الصحفي الذي تعقده بمقر الهيئة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المؤتمر سيكون غدا الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٨م في تمام الساعة الثانية ظهراً، لإعلان نتائج الجولة الأولي للمرحلة الأولي لعدد 30 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والتي أجريت يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين ٨ و ٢٠٢٥/١٢/٩ بالخارج ويومي الأربعاء والخميس ١٠ و ٢٠٢٥/١٢/١١ داخل جمهورية مصر العربية.

