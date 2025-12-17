«الوطنية للانتخابات»: 5 أحزاب تقدّمت بشكاوى في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

أكد المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن 5 أحزاب سياسية قامت بالتقدم بشكاوى للهيئة حول سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب .



وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي: "المشاركة في الانتخابات أساس ترسيخ العمل الديمقراطي".

وتابع أحمد بنداري: "تم السماح لكافة مندوبي المرشحين بالدخول إلى لجان الاقتراع بعد التأكد من هويتهم".

وأكمل احمد بنداري: "العملية لانتخابية تسير بصورة مرضية ".



ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين والإعلاميين لحضور وقائع المؤتمر الصحفي الذي تعقده بمقر الهيئة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المؤتمر سيكون غدا الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٨م في تمام الساعة الثانية ظهراً، لإعلان نتائج الجولة الأولي للمرحلة الأولي لعدد 30 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ والتي أجريت يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين ٨ و ٢٠٢٥/١٢/٩ بالخارج ويومي الأربعاء والخميس ١٠ و ٢٠٢٥/١٢/١١ داخل جمهورية مصر العربية.