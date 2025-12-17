مؤشرات إيجابية.. غرفة عمليات المؤتمر تتابع انتخابات حدائق القبة وترصد مُخالفات وتحركات قانونية

تابعت غرفة العمليات المركزية لحزب المؤتمر سير العملية الانتخابية بدائرة حدائق القبة على مدار اليوم الأول من جولة الإعادة، حيث شهدت الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، في مشهد يعكس اهتمامهم بالمشاركة الإيجابية. كما رصدت الغرفة تقدمًا ملحوظًا لمرشح الحزب سعد الوسيمي خلال الفترة الثانية من اليوم الأول من جولة الإعادة.

ويناشد النائب أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة العمليات، الجهات التنفيذية بضرورة الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين المتنافسين، والالتزام التام بالحيادية، تأكيدًا لما ورد سابقًا في كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن صون إرادة الناخبين وعدم الانحياز.

كما رصدت الغرفة عددًا من المخالفات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، من بينها وقائع شراء أصوات وانتشار نقاط توزيع كوبونات، وعدد من المخالفات التي سبق أن حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه، مؤكدًا أن التغاضي عن هذه التجاوزات قد يخلق حالة من العزوف عن المشاركة الانتخابية، ويفقد المواطن الثقة في قدرته على التعبير عن صوته من خلال العملية الانتخابية.

ويؤكد الحزب، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، سعيه الحثيث للفوز بمقعد دائرة حدائق القبة، مع استمرار غرفة العمليات في عملها على مدار الساعة لمتابعة العملية الانتخابية بالدائرة، وتقديم الدعم التنظيمي والقانوني للمرشح حتى الانتهاء من عمليتي التصويت والفرز غدًا، بمقر حملة المرشح سعد الوسيمي بحدائق القبة.