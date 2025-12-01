قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
وزير الدفاع: الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها
علي معلول: هدفنا الوصول لأبعد مرحلة في كأس العرب
برلمان

حزب المؤتمر: كلمات الرئيس دعوة وطنية لتشكيل مجلس نواب معبر وفاعِل

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية
عبد الرحمن سرحان

أكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التي شدد فيها على أهمية وجود مجلس نواب قوي ومعبر بإخلاص عن إرادة وطموحات الشعب المصري، تمثل دعوة وطنية حقيقية للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية مشيرا إلى أن هذه الدعوة ليست مجرد حث على ممارسة حق دستوري، بل هي رؤية استراتيجية تؤكد على الدور المحوري للمؤسسة التشريعية في تعزيز التنمية ودعم الاستقرار الوطني، واستكمال مسيرة البناء الوطني بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأضاف فرحات في بيان أن ما أكده الرئيس السيسي يعكس حقيقة واضحة وهي أن مجلس النواب هو بيت الأمة الذي يجب أن يجسد تنوعها الفكري والاجتماعي، ويكون منصة للحوار البناء والمعمق، وسندا قويا لتنفيذ الأجندة الوطنية الطموحة التي تضع المواطن المصري في قلب أولوياتها مؤكدا أن المجلس الفاعل قادر على تقديم حلول واقعية للتحديات التي تواجه الوطن، وصياغة السياسات التي تعزز التنمية المستدامة وتحمي المصالح العليا لمصر و أجيالها القادمة.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن المشاركة الواسعة و الواعية للمواطنين في الانتخابات المقبلة ليست مجرد واجب دستوري، بل هي أمانة وطنية تقع على عاتق كل مصري ومصرية فكل صوت انتخابي يمثل إرادة حقيقية للمواطن، ويعد رسالة واضحة بأن الشعب شريك فاعل في صنع القرارات المصيرية التي تمس حاضر ومستقبل الوطن لافتا إلي أن المشاركة الشعبية هي التي تمنح المجلس الشرعية والقوة لتنفيذ برامجه، وتعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بكفاءة وحكمة.

وأضاف فرحات أن مستقبل مصر يصنع بإرادة أبنائها، ومجلس النواب الفاعل هو الضمانة لاستمرار النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد مشددا على أن الانتخابات ليست مجرد استحقاق دستوري، بل هي تجسيد حقيقي لمبدأ المشاركة الوطنية، ودعوة لكل مصري ليكون شريكا فاعلا في رسم مستقبل بلاده، وتعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية من خلال قوة البرلمان وكفاءته في خدمة المواطن وصون مصالح الوطن العليا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي نائب رئيس حزب المؤتمر مجلس نواب التنمية المستدامة التحديات الداخلية والخارجية

