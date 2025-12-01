أيهما أفضل للشراء ولماذا ..هاتفا هواوي ميت إكس 7 وجوجل بيكسل 10 برو فولد

يتربع هاتفا هواوي ميت إكس 7 وجوجل بيكسل 10 برو فولد على عرش سوق الهواتف القابلة للطي، مما يجعل هذه المقارنة أساسية للمشترين الذين يختارون بين الأجهزة المتميزة والقيمة البرمجية طويلة الأجل. يجذب هذان الجهازان المستخدمين المحترفين، والمبدعين، والمحترفين الذين يركزون على الإنتاجية، وأي شخص يبحث عن تجربة قابلة للطي مستقبلية. يساعد فهم أوجه الاختلاف بينهما المشترين على الاختيار بين نظام الذكاء الاصطناعي المتقدم من جوجل أو التميز في الأجهزة من هواوي.



الميزات الرئيسية لهاتف هواوي ميت إكس 7



يتميز هاتف هواوي ميت إكس 7 بملمس قابل للطيّ أكثر رقيًا وفخامة بفضل هيكله المصنوع من مواد عالية الجودة وخيارات الجلد البيئي المتينة. كما أن مقاومته العالية للماء تُعزز متانته على المدى الطويل، كما أن تصميم المفصلة مُصمم لسهولة فتحه.

يأتي هاتف بيكسل 10 برو فولد مزودًا بزجاج غوريلا فيكتوس 2 وتصميم جوجل التقليدي. يبدو متينًا ومُطمئنًا، كما أن مزيج الزجاج والمعدن يُناسب المستخدمين الذين يُفضلون ملمس الهواتف الذكية الكلاسيكية. مع ذلك، قد يبدو تصميم جوجل السميك القابل للطي أقل أناقة عند الاستخدام بيد واحدة.

هاتفا هواوي ميت إكس 7 وجوجل بيكسل 10 برو فولد



جودة العرض



يقدم كلا الجهازين شاشات OLED قابلة للطي كبيرة وغامرة مقاس 8 بوصات بتقنية LTPO، بمعدل تحديث 120 هرتز، لكن هواوي ترفع مستويات السطوع، مما يُسهّل الاستمتاع بالهواء الطلق أو في الإضاءة الخافتة

يُولي معالج هواوي كيرين 9030 برو الأولوية للكفاءة والحرارة، مُقدمًا أداءً ثابتًا حتى أثناء الجلسات الطويلة. أصبحت ميزات تعدد المهام والصوت والتنبؤ بالتطبيقات أكثر استجابة بفضل ضبط جوجل. قد يُلاحظ المستخدمون الذين يُفضلون استخدام هواتفهم للمهام الحسابية ميزة Pixel.

البطارية والشحن

تقدم هواوي بطارية أكبر مع معدلات شحن سلكية ولاسلكية أسرع. يمنحها هذا المزيج قدرة تحمل أفضل ودورات شحن أقصر، مما يجعلها مناسبة للمستخدمين الذين يستخدمون الهاتف بكثرة. يركز هاتف Pixel على الكفاءة الثابتة مع عمر بطارية طويل وشحن لاسلكي Qi2، مما يجذب المستخدمين المهتمين بأنظمة الشحن الحديثة. يُعد الشحن الجانبي لمسة أنيقة للاعبين الذين يرغبون في أداء أكثر برودة أثناء الاستخدام المتصل بالكهرباء.

يستخدم هاتف Mate X7 نظام كاميرا ثلاثية قوي مع عدسة أساسية بفتحة متغيرة وتقريب بصري قوي. تمنحه أحجام المستشعرات، وخاصةً في الإصدارات ذات ذاكرة الوصول العشوائي الأعلى

تقدم هواوي نظام كاميرا أفضل يعتمد على الأجهزة مع عمق أقوى للإضاءة المنخفضة والتكبير، بينما يوفر Pixel نتائج يومية أكثر اتساقًا من خلال المعالجة الحسابية وأداء صور سيلفي أعلى جودة.

السعر والتوافر

يتقارب سعر كلا الجهازين، الذي يبلغ حوالي 1800 دولار أمريكي، مما يجعل الاختلاف في القيمة قائمًا كليًا على الميزات. تُبرر هواوي هذا السعر بمواد تصنيع عالية الجودة، وشاشة أكثر سطوعًا، ونظام بطارية وشحن أكثر تطورًا، وكاميرا أقوى. يبدو الجهاز ككل مصممًا خصيصًا للمستخدمين الذين يرغبون في جهاز فاخر قابل للطي يدوم طويلًا.

مع ذلك، يوفر هاتف Pixel 10 Pro Fold قيمة برمجية طويلة الأمد بفضل سبعة تحديثات رئيسية لنظام Android، مما يجعله متميزًا في سوق الهواتف القابلة للطي. كما يتضمن ميزات مثل النطاق العريض للغاية (UWB)، والشحن اللاسلكي المغناطيسي، وتحسينات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تُطيل عمر تجربة المستخدم.