بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قرار يسمح بدخول المواطنين الصينيين روسيا، بدون الحصول على تأشيرة حتى 14 سبتمبر المقبل.



وجاء في بيان نشر على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أنه يحق للمواطنين الصينيين الوصول إلى روسيا والبقاء فيها لمدة لا تزيد على 30 يوماً حتى 14 سبتمبر 2026، بصفة ضيوف أو مسافرين من رجال الأعمال أو سياح أو مشاركين في فعاليات علمية أو ثقافية أو اجتماعية سياسية أو اقتصادية أو رياضية، وكذلك العبور عبر روسيا ومغادرتها دون تأشيرة، باستخدام جواز سفر صيني عادي، حسبما أوردت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية.



ومع ذلك، فإن الإجراءات المتعلقة بالدخول إلى روسيا ومغادرتها، التي نص عليها القرار الرئاسي، لا تنطبق على المواطنين الصينيين الذين يزورون روسيا للعمل، بما في ذلك الصحفيون، أو بغرض الدراسة، أو للإقامة في روسيا، أو للقيام بنقل دولي بالسيارات أو مرافقة هذه المركبات كمترجمين.



وبحسب (إنترفاكس)، دخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق الأول من ديسمبر.

