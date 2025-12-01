قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو السولية قبل مواجهة الكويت: هدفنا لقب بطولة كأس العرب
تقرير رسمي من فيفا يخص نجم الزمالك | ماذا حدث
قصف مدفعي حوثي يستهدف أحياء سكنية في جبل جرة ووادي القاضي شمالي مدينة تعز
الوزراء: البرنامج القومي للقراءة والكتابة خطوة لتعليم متميز ومستقبل أفضل
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء: البرنامج القومي للقراءة والكتابة خطوة لتعليم متميز ومستقبل أفضل

مركز المعلومات
مركز المعلومات
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله جهود الدولة لتعزيز جودة التعليم وتنمية المهارات الأساسية لدى طلاب المرحلة الابتدائية، عبر البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة.

ويعد البرنامج أحد المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، بهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية، عبر مناهج مطورة، وأساليب تعلم حديثة تراعي الاحتياجات الفردية في التعلم.

وخلال الفيديو، أكدت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي، تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت "عبد السلام"، أنه قبل إطلاق البرنامج، تم إجراء اختبار على أكثر من مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية، أظهرت نتائجه احتياج نحو 200 ألف تلميذ إلى تنمية مهارات القراءة والكتابة ومعرفة المهارات الأساسية لديهم، حيث تم إعداد برنامج شامل بالتعاون مع المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات، بمشاركة خبراء اللغة العربية والمتخصصين.

 كما تم تدريب أكثر من 10 آلاف مُعلم على برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة عبر المنصة المهنية للمعلمين بالتعاون مع الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن البرنامج تم تنفيذه خلال شهري مارس وأبريل، انتهاءً بشهر مايو، ويتكون من 60 ساعة تعليمية تُقدم على مدار 5 أيام أسبوعيًا، لتعليم مهارات القراءة والكتابة، والمهارات الأساسية، حتى يصبح الطفل متمكنًا منها.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أنه عقب انتهاء المدة المحددة للبرنامج، تم إجراء اختبار نهاية البرنامج، وأظهر نتائج جيدة، مما أسفر عن توصيات بتعميم البرنامج ليشمل جميع محافظات الجمهورية، بعدما كان يستهدف في مرحلته الأولى 10 محافظات فقط، لتبدأ المرحلة الثانية بـ 10 محافظات أخرى، ثم المرحلة الثالثة بـ 7 محافظات، ليغطي البرنامج كافة محافظات الجمهورية، لنصل في عام 2026 بأن يصبح كل طفل بالمرحلة الابتدائية، قادرًا على القراءة والكتابة.

https://www.facebook.com/share/v/1BkuptGeUo/

جودة التعليم وتنمية المهارات مركز المعلومات مجلس الوزراء تطوير التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

البطاقة الشخصية

خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل

ترشيحاتنا

الطفل عبدالله عبد الموجود يشارك في المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

الطفل عبدالله عبد الموجود يشارك بالمؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وكيل الأزهر ومحافظ القليوبية يتفقدان معهد طوخ الابتدائي

تجديد اعتماد معهد طوخ الابتدائي الأزهري من هيئة الجودة | صور

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يطلق اسم الشحات محمد أنور على المسابقة العالمية للقرآن الكريم بشعار « نور وكتاب مبين»

بالصور

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

كورفيت
كورفيت
كورفيت

أميرة الديب تثير الجدل بفستان في آخر ظهور لها

أميرة الديب
أميرة الديب
أميرة الديب

نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

جورى بكر
جورى بكر
جورى بكر

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد