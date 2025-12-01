الوزراء: البرنامج القومي للقراءة والكتابة خطوة لتعليم متميز ومستقبل أفضل

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله جهود الدولة لتعزيز جودة التعليم وتنمية المهارات الأساسية لدى طلاب المرحلة الابتدائية، عبر البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة.

ويعد البرنامج أحد المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، بهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية، عبر مناهج مطورة، وأساليب تعلم حديثة تراعي الاحتياجات الفردية في التعلم.

وخلال الفيديو، أكدت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي، تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت "عبد السلام"، أنه قبل إطلاق البرنامج، تم إجراء اختبار على أكثر من مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية، أظهرت نتائجه احتياج نحو 200 ألف تلميذ إلى تنمية مهارات القراءة والكتابة ومعرفة المهارات الأساسية لديهم، حيث تم إعداد برنامج شامل بالتعاون مع المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات، بمشاركة خبراء اللغة العربية والمتخصصين.

كما تم تدريب أكثر من 10 آلاف مُعلم على برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة عبر المنصة المهنية للمعلمين بالتعاون مع الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن البرنامج تم تنفيذه خلال شهري مارس وأبريل، انتهاءً بشهر مايو، ويتكون من 60 ساعة تعليمية تُقدم على مدار 5 أيام أسبوعيًا، لتعليم مهارات القراءة والكتابة، والمهارات الأساسية، حتى يصبح الطفل متمكنًا منها.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أنه عقب انتهاء المدة المحددة للبرنامج، تم إجراء اختبار نهاية البرنامج، وأظهر نتائج جيدة، مما أسفر عن توصيات بتعميم البرنامج ليشمل جميع محافظات الجمهورية، بعدما كان يستهدف في مرحلته الأولى 10 محافظات فقط، لتبدأ المرحلة الثانية بـ 10 محافظات أخرى، ثم المرحلة الثالثة بـ 7 محافظات، ليغطي البرنامج كافة محافظات الجمهورية، لنصل في عام 2026 بأن يصبح كل طفل بالمرحلة الابتدائية، قادرًا على القراءة والكتابة.

https://www.facebook.com/share/v/1BkuptGeUo/