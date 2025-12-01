نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

تشهد فئة الكروس أوفر المدمجة ازدحامًا غير مسبوق عالميًا، ومع ذلك ما زالت نيسان تحجز لنفسها مكانًا بارزًا بفضل التجربة المختلفة التي تقدمها في قاشقاي e-Power الجديدة، وتجذب هذه النسخة تحديدا الأنظار لأنها تمنح السائق إحساس القيادة الكهربائية كاملًا، لكن من دون أي اعتماد على الشحن الخارجي، وهو ما يجعلها خيارًا عمليًا في الأسواق التي ما زالت تبني بنيتها التحتية للشحن.

منظومة e-Power.. تجربة كهربائية بوقود تقليدي

تعتمد قاشقاي e-Power على تقنية هجينة فريدة من نوعها، حيث يعمل المحرك البنزين فقط كمولد للطاقة ولا يتدخل في دفع العجلات نهائيًا.

ما يدفع السيارة فعليًا هو محرك كهربائي خالص، مما يمنح السائق استجابة فورية، وهدوءًا في المقصورة، وتسارعًا سلسًا يشبه سيارات الكهرباء بالكامل، لكن من دون الالتزام بعمليات الشحن الطويلة. وتركز نيسان في هذه النسخة على تحسين الكفاءة وتقليل استهلاك الوقود، مع الحفاظ على شخصية قيادة ناعمة ومريحة.

تحديثات التصميم.. تحسينات دقيقة لتعزيز الحضور

حصلت النسخة الجديدة على لمسات تجميلية خفيفة تشمل شبكًا أماميًا معاد التصميم، ومصابيح أمامية أكثر حدة، بالإضافة إلى تحسينات بسيطة في الخطوط الجانبية لمنح السيارة حضورًا أكثر تطورًا. وعلى الرغم من أن التغييرات ليست جذرية، إلا أنها كافية لدفع قاشقاي للاحتفاظ بمظهر عصري يليق بالمنافسة الشرسة داخل فئتها.

تولي نيسان اهتمامًا واضحًا بجودة الركوب، وهو ما ينعكس في نظام تعليق أكثر اتزانًا يمنح السيارة ثباتًا جيدًا على الطرق السريعة، وراحة مناسبة داخل المدن.

وتأتي القيادة محسّنة بفضل توجيه دقيق واستجابة هادئة للمحرك الكهربائي، مما يجعل التجربة أقرب لسيارات الكهرباء وأكثر سلاسة من معظم منافسيها الهجينة التقليدية.

سوق مزدحم.. وقاشقاي ما زالت تجد طريقها

ورغم أن فئة الكروس أوفر المدمجة تضم عشرات الخيارات مثل تويوتا RAV4 وهوندا CR-V وكيا سبورتاج وهيونداي توسان، بالإضافة إلى الطرازات الصينية الأحدث مثل MG ZST وهافال جوليون، إلا أن نيسان ما تزال تحتفظ بمكانة واضحة بفضل توازنها بين الكفاءة والراحة وجودة البناء اليابانية المعروفة.

وتأتي تقنية e-Power لتمنحها ميزة إضافية في سوق يبحث عن سيارات اقتصادية، عملية، وتقدم تجربة قيادة أقرب إلى المستقبل.