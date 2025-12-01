قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قصف مدفعي حوثي يستهدف أحياء سكنية في جبل جرة ووادي القاضي شمالي مدينة تعز
الوزراء: البرنامج القومي للقراءة والكتابة خطوة لتعليم متميز ومستقبل أفضل
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
توك شو

انطلاق مسابقة توفيق الحكيم .. والقومي للمسرح : متاحة لجميع الأعمار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

كشف محمد أمين عبد الصمد مدير إدارة التراث بالمركز القومي للمسرح، بدء استقبال المشاركات في الدورة الخامسة من مسابقة توفيق الحكيم بدءا من اليوم 1 ديسمبر 2025 وحتى 31 يناير، مؤكدا أن الهدف هو دعم الحركة الفنية والإبداعية والبحثية المصرية، موضحًا أن من شروط الاشتراك ألا يكون النص قد فاز في مسابقة سابقة أو إنتاجه من قبل، وألا يكون معدًا عن وسيط أدبي آخر لضمان تقديم إبداع أصيل مباشرة للمسرح.

وأوضح عبد الصمد، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المشاركة متاحة بالنصوص المكتوبة بالفصحى أو العامية، وأن المتسابق يحق له الاشتراك بنص واحد فقط لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المبدعين، مؤكدا أن المسابقة مفتوحة بلا حدود عمرية، بينما خصصت مسابقات أخرى مثل مسابقة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان للكتاب الشباب لمن هم أقل من 40 عامًا ضمن سياسة «التمييز الإيجابي» لدعم المواهب الشابة.

وأوضح مقرر المسابقة أن جوائز الدورة الحالية تشمل 3 مسارات: جائزة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه للأول و8 آلاف للثاني و6 آلاف للثالث، بالإضافة إلى ترشيح النصوص الثلاثة الفائزة للإنتاج في البيت الفني للمسرح، وأخيرًا نشر الأعمال الفائزة في كتاب مجمع يصدر عن المركز القومي للمسرح لإتاحتها للقرّاء والمخرجين، مؤكدًا أن هذه الصيغة تمنح النص فرصة أوسع للانتشار.

القومي للمسرح الحركة الفنية المواهب الشابة البيت الفني للمسرح

