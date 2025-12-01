انطلاق مسابقة توفيق الحكيم .. والقومي للمسرح : متاحة لجميع الأعمار

كشف محمد أمين عبد الصمد مدير إدارة التراث بالمركز القومي للمسرح، بدء استقبال المشاركات في الدورة الخامسة من مسابقة توفيق الحكيم بدءا من اليوم 1 ديسمبر 2025 وحتى 31 يناير، مؤكدا أن الهدف هو دعم الحركة الفنية والإبداعية والبحثية المصرية، موضحًا أن من شروط الاشتراك ألا يكون النص قد فاز في مسابقة سابقة أو إنتاجه من قبل، وألا يكون معدًا عن وسيط أدبي آخر لضمان تقديم إبداع أصيل مباشرة للمسرح.

وأوضح عبد الصمد، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المشاركة متاحة بالنصوص المكتوبة بالفصحى أو العامية، وأن المتسابق يحق له الاشتراك بنص واحد فقط لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المبدعين، مؤكدا أن المسابقة مفتوحة بلا حدود عمرية، بينما خصصت مسابقات أخرى مثل مسابقة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان للكتاب الشباب لمن هم أقل من 40 عامًا ضمن سياسة «التمييز الإيجابي» لدعم المواهب الشابة.

وأوضح مقرر المسابقة أن جوائز الدورة الحالية تشمل 3 مسارات: جائزة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه للأول و8 آلاف للثاني و6 آلاف للثالث، بالإضافة إلى ترشيح النصوص الثلاثة الفائزة للإنتاج في البيت الفني للمسرح، وأخيرًا نشر الأعمال الفائزة في كتاب مجمع يصدر عن المركز القومي للمسرح لإتاحتها للقرّاء والمخرجين، مؤكدًا أن هذه الصيغة تمنح النص فرصة أوسع للانتشار.