أميرة الديب تثير الجدل بفستان في آخر ظهور لها

تصدرت الفنانة الشابة أميرة أديب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل من فترة ماضية بعد تعرضها لهجوم شديد بعد طرحها أغنية "كارت محروق"، من إخراج محمد المصري.



وشاركت أميرة الديب جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مجموعه من الصور الجديدة لها.

تفاصيل إطلالة أميرة الديب..

وتألقت أميرة بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا اسود .

وتتميز امير أديب بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.



أعترض البعض على دخولها مجال الغناء وأخرون لم تعجبهم الاغنية وجاءت تعليقات الجمهور على أغنية «كارت محروق» كالتالي: «إيه ديه يا فنانة»، وجاء تعليق أخر «ركزي في التمثيل أحسن يا فنانة»، وآخر “إيه ده يا فنانة”.