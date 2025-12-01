"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

يطلق الفنان الصاعد تامر نجم أغنيته الأولى "يا هاك القلب" بعد الشهرة التي حققها خلال مشاركته في برنامج The Voice بنسخته العربية منذ سنوات.



الأغنية من كلمات وألحان صلاح الكردي، توزيع إيليا نسطا، وماسترينغ إيلي بربر، وتقول كلماتها:

" يا هاك القلب يا كذاب، يا محتل يا ارهاب

يا مضيع أيامي الحلوة سُدى

بقلبي حطيتك قبل الكل وما توقعت تفل

وتتركني عم انزف عال هدا..."

يظهر تامر في الكليب بأداء تمثيلي طبيعي وصادق، ينقل فيه قصة الحب والجرح بطريقة عميقة وعفويّة.



يتنقل بين لحظات الضعف والانكسار، ثم يستعيد قوته بنظرة واحدة، ليعكس حالة الشاب الذي يواجه الحقيقة للمرة الأولى.

