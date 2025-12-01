قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
ما المقصود بقول الله إن قرآن الفجر كان مشهودا؟.. اعرف المعنى الصحيح
رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك
علاج الكوابيس المزعجة.. 7 سنن نبوية قبل النوم تحميك من شر الشياطين
الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيماء مجدي

يبحث المواطنون يوميا على  أسعار الدواجن والبيض والتى شهدت مؤخرا انخفاضا كبيرا بالأسواق والبورصة ويرجع هذا الانخفاض بسبب ضخ كميات كبيرة أمام المواطنين مما أدى إلي زيادة المعروض وبالتالى انخفضت الأسعار.
 

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى الانخفاض ووصل سعر الكيلو إلي 56 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 61 جنيها ، أى انخفضت 6  جنيها وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 50 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 62 جنيها.
 

كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 70 جنيه بعدما كان سعرها 85 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 109 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  115 جنيهًا.
 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 165 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 60 ل 70  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض 

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 


إجراءات حكومية

وفى هذا الصدد ، عُقد اجتماع تنسيقي موسع ضم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدد من كبار المستثمرين وقيادات الوزارتين. 

وجاء الاجتماع بهدف مناقشة آليات دعم صناعة الدواجن وبيض المائدة، وتعزيز الإنتاج المحلي بما يساهم في الحد من الاعتماد على الاستيراد.

وشارك في الاجتماع من جانب الاتحاد المهندس محمود العناني رئيس مجلس الإدارة، والسيد أنور العبد نائب الرئيس، وعدد من المستثمرين منهم شريف سبق وزياد منتصر.

وأكد الوزيران ورئيس جهاز مستقبل مصر أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاستدامة، وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية. 

وشددوا على أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية التي تبلغ استثماراتها نحو 200 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 3.6 مليون فرصة عمل، وتنتج ما يقرب من 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة سنوياً.

كما تناول الاجتماع ضرورة ضبط الأسعار بما يضمن التوازن بين تكلفة الإنتاج وحقوق المستهلك، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على منتجات الدواجن وبيض المائدة.

وجرت مناقشة خطط توريد المنتجات الوطنية إلى جهاز مستقبل مصر، مع التأكيد على التزام إدارة الشراء الموحد بالجهاز بالحصول على منتجات مصرية المنشأ بأسعار عادلة، بما يضمن توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة.

واستعرض الاجتماع المشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر لدعم صناعة الدواجن، والتي تشمل إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية، وتوفير سلالات كتاكيت عالية التحمل، بما يقلل نسب الفاقد ويرفع الكفاءة الإنتاجية. كما يواصل الجهاز دوره في توفير المعروض واستقرار الأسعار عبر شبكة منافذ "سوبر توفير" التي تتجاوز 1300 منفذ على مستوى الجمهورية.

وتطرق الاجتماع إلى الخطة الشاملة لضخ كميات كبيرة من الدواجن وبيض المائدة في منافذ الزراعة والتموين ومنافذ جهاز مستقبل مصر استعداداً لشهر رمضان، في خطوة تستهدف تعزيز توافر المنتجات وضبط الأسعار.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على العمل المشترك لتحفيز المستثمرين وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل مستمر ومستدام.

