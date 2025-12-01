قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

رشا عوني

مع اقتراب فصل الشتاء وبرودة الأجواء، تبدأ الأمهات في إعداد أكلات شتوية تساعد على الدفء، ومنها البطاطا المشوية المحببة للكبار والصغار خاصة وأنها لها فوائد صحية عديدة وأكلة مميزة  يمكن تحضيرها في الفرن او على البوتجاز.

نقدم لك طريقة عمل البطاطا المكرملة وطريقة عمل البطاطا المشوية في الفرن .. 

بطعم ورائحة عربيات الشارع.. طريقة عمل البطاطا المشوية
طريقة عمل البطاطا

طريقة عمل البطاطا نادية السيد

 

المكونات

كيلو بطاطا

ربع كوب سكر

مكعب زبدة

البطاطا المشويه بدون فرن بطاطا العربيات المكرمله الدايبه - YouTube
طريقة عمل البطاطا

الطريقة

1- اغسلي البطاطا جيداً من الأتربة والطين

2- في طاسة على النار قومي بتسخينها وضعي فيها البطاطا

3-رشي عليها ربع كوب سكر

4-غطي البطاطا بورقة زبدة قم ورق فويل

5-احكمي اغلاق الطاسة بورق الفويل

6-اتركيها على نار هادئة لمدة 25 دقيقة

7-بعدها افتحي عليها وقومي بتقليب البطاطا على الجهة الاخرى 

واتركيا مرة اخرى لمدة 20 دقيقة

8-قلبيها للمرة الثانية واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تنضج نهائياً

9-ارفعي البطاطا من الطاسة وضعيها في طبق خارجي

10-وفي نفس الطاسة ضيفي مكعب زبدة على السكر المكرمل وقلبيها حتى تذوب وضيفيها على البطاطا

 

طريقة عمل البطاطا المشوية في الفرن

 

المكونات 

  • كيلو من البطاطا الحلوة.
  • ورق من الفويل.
اسهل طريقتين لشوي البطاطا داخل الفرن وخارج الفرن 💪 وبثلاث اطعمة مختلفة والطعم يجنن الشيف هناء فهمي - YouTube
طريقة عمل البطاطا

طريقة شوي البطاطا في فرن البوتاجاز

  • قومي بوضع البطاطا الحلوة في وعاء عميق و اغمريها بالماء، ثم اتركيها لمدة نصف ساعة لإذابة الشوائب الطينية العالقة.
  • افركي البطاطا باليدين تحت الماء الجاري واتركيها تصفي الماء.
  • استخدمي قماشة نظيفة جافة في تجفيف البطاطا جيدًا من الماء.
  • قومي بلف كل حبة بطاطا في ورق من الفويل، واحكمي اغلاقها، إذ تحافظ تلك الخطوة على العسل الذي ينتج عند شوي البطاطا.
  • شغلى الفرن على درجة حرارة 200 حتى يسخن لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
  • ضعي حبات البطاطا في الفرن لمدة لا تقل عن ساعة كاملة، مع مراعاة التقليب على الناحية الأخرى بعد مرور نصف ساعة.
  • اخرجي حبة واحدة من الفرن حتى تتأكدي من نضجها الجيد، وبذلك تصبح جاهزة للتقديم وهي ساخنة.
