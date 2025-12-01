في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

مع اقتراب فصل الشتاء وبرودة الأجواء، تبدأ الأمهات في إعداد أكلات شتوية تساعد على الدفء، ومنها البطاطا المشوية المحببة للكبار والصغار خاصة وأنها لها فوائد صحية عديدة وأكلة مميزة يمكن تحضيرها في الفرن او على البوتجاز.

نقدم لك طريقة عمل البطاطا المكرملة وطريقة عمل البطاطا المشوية في الفرن ..

طريقة عمل البطاطا

المكونات

كيلو بطاطا

ربع كوب سكر

مكعب زبدة

الطريقة

1- اغسلي البطاطا جيداً من الأتربة والطين

2- في طاسة على النار قومي بتسخينها وضعي فيها البطاطا

3-رشي عليها ربع كوب سكر

4-غطي البطاطا بورقة زبدة قم ورق فويل

5-احكمي اغلاق الطاسة بورق الفويل

6-اتركيها على نار هادئة لمدة 25 دقيقة

7-بعدها افتحي عليها وقومي بتقليب البطاطا على الجهة الاخرى

واتركيا مرة اخرى لمدة 20 دقيقة

8-قلبيها للمرة الثانية واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تنضج نهائياً

9-ارفعي البطاطا من الطاسة وضعيها في طبق خارجي

10-وفي نفس الطاسة ضيفي مكعب زبدة على السكر المكرمل وقلبيها حتى تذوب وضيفيها على البطاطا

طريقة عمل البطاطا المشوية في الفرن

المكونات

كيلو من البطاطا الحلوة.

ورق من الفويل.

طريقة شوي البطاطا في فرن البوتاجاز