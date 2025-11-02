قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
ريهام قدري

البطاطا من اللذيذة والمفيدة والتي تقدم بطرق كتير جدًا، سواء حلوة أو حادقة، ونقدم إليكي طرق مختلفة ولذيذة 

 

 1. البطاطا باللبن والسكر (الطريقة الكلاسيكية)

المكونات:

  • بطاطا مقشرة ومقطعة شرائح
  • كوب لبن
  • 3 ملاعق سكر (أو حسب الرغبة)
  • رشة فانيليا
  • معلقة زبدة

الطريقة:

  1. سخني الفرن على 180 درجة.
  2. رصي البطاطا في صينية مدهونة بالزبدة.
  3. ضيفي السكر والفانيليا على اللبن وقلّبيهم، وصبيهم على البطاطا.
  4. دخليها الفرن حوالي 30–40 دقيقة لحد ما تتحمر وتبقى طرية.

 

 2. بطاطا مهروسة بالعسل والقرفة

المكونات:

  • بطاطا مسلوقة
  • معلقة زبدة
  • معلقة عسل نحل
  • رشة قرفة

الطريقة:

  1. اهرسي البطاطا كويس وهي سخنة.
  2. ضيفي الزبدة والعسل والقرفة وقلّبي.
  3. ممكن تقدميها دافية في أكواب صغيرة – طعمها تحفة في الشتاء!

 

 3. بطاطا بالكاكاو والشوكولاتة

المكونات:

  • بطاطا مسلوقة ومهروسة
  • 2 ملعقة كاكاو خام
  • ملعقة صغيرة فانيليا
  • 2 ملعقة سكر بودرة
  • شوكولاتة مبشورة (اختياري)

الطريقة:

  1. اخلطي المكونات كلها مع بعض.
  2. قدميها باردة أو سخنة، وممكن تزينيها بشوكولاتة مبشورة.

 

 4. بطاطا حادقة بالجبنة والموزاريلا

المكونات:

  • بطاطا مسلوقة ومهروسة
  • رشة ملح وفلفل
  • جبنة شيدر أو موزاريلا
  • معلقة زبدة

الطريقة:

  1. اخلطي البطاطا بالملح والفلفل والزبدة.
  2. ضيفي الجبنة، وادخليها الفرن تتحمر وتسيح الجبنة.
  3.  طبق جانبي لذيذ جدًا مع اللحوم أو الفراخ.

 5. بطاطا بالمكسرات وجوز الهند

المكونات:

  • بطاطا مسلوقة ومهروسة
  • جوز هند مبشور
  • مكسرات مفرومة (جوز – بندق – لوز)
  • سكر
  • لبن أو كريمة

الطريقة:

  1. اخلطي المكونات ، وضعيها في صينية مدهونة زبدة.
  2. دخليها الفرن تتحمر شوية من فوق.
  3. يمكن تزينيها بالعسل أو القطر بعد التسوية.
البطاطا البطاطا باللبن والسكر بطاطا مهروسة بالعسل والقرفة بطاطا بالكاكاو والشوكولاتة

