النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

تستمر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

ناشدت هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لارواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات

كما أكدت الهيئة على ضروره الالتزام التام بالعبور من الاماكن المعده لذلك وهي المزلقانات الشرعيه الخاصه بهيئه السكك الحديديه للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات