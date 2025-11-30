وزارة النقل تستعرض تقدم أعمال محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

نشرت وزارة النقل أحدث تصوير جوي يوضح تقدم أعمال تنفيذ محطة حاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط، والتي تُعد من أبرز مشروعات تطوير الميناء ضمن خطط رفع كفاءة منظومة النقل البحري.

ووفقًا للوزارة، يجري حاليًا تنفيذ أعمال البنية الفوقية بالمحطة بواسطة شركة "دمياط أليانس" المشغّلة للمحطة، وذلك بالتوازي مع وصول عدد 12 ونش رصيف عملاق من أحدث الطرز العالمية المصنعة بشركة HHMC الصينية، والمخصصة لخدمة عمليات تداول الحاويات. وتمتاز هذه الأوناش بقدرات رفع تصل إلى 75 طن، وامتداد يصل إلى 57.5 متر للتعامل مع السفن العملاقة حتى 11 طابقًا من الحاويات، بالإضافة إلى أنظمة سلامة ورصد رقمية متطورة.

كما استقبلت المحطة عدد 40 ونش ساحة كهربائي (RTG) صديق للبيئة، في إطار تجهيز المحطة بأحدث المعدات المتوافقة مع مستهدفات خفض الانبعاثات ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتُعد محطة "تحيا مصر 1" أحد أكبر المشروعات بالميناء، حيث تمتد أرصفتها بطول يقارب 1970 مترًا، وبعمق 18 مترًا، وبساحة خلفية تصل إلى 922 ألف متر مربع، فيما تبلغ طاقة التداول المستهدفة نحو 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا. ويجري تنفيذ المشروع بالشراكة مع تحالف دولي يضم "يوروجيت" الألمانية و"كونتشيب" الإيطالية والخط الملاحي العالمي "هاباج لويد".

ويأتي المشروع ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية وتعزيز دور الموانئ المصرية في تجارة الترانزيت، فضلًا عن كونه أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا – المنصورة – دمياط)، الذي يشمل المنطقة اللوجيستية بطنطا، وخط السكة الحديد طنطا/المنصورة/دمياط، والميناء الجاف بدمياط الجديدة.