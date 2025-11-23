تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 16 سفينة وغادرته 15 ، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم التداول عليها 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، في بيان صحفي اليوم /الأحد/ ، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17862 طنا تشمل 12868 طن يوريا و 3154 طن كلينكر و 1840 طن بضائع متنوعة .. فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66885 طنا تشمل 32741 طن ذرة و4305 أطنان قمح و 5442 طن حديد و 10300 طن خردة و 1565 طن زيت طعام و 100 طن خشب زان و 9195 طن عدس و 3237 طن ابلاكاش .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 81361 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 57443 طنًا .

وغادر قطار بحمولة إجمالية 1205 أطنان قمح ليتجه إلى صوامع القليوبية ، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 2973 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن قامت بتداول 4298 طنا تشمل خضروات وفواكه وضفائر ومفاتيح ليد سيارات وأقمشة ومنسوجات وملابس وأنابيب وكابلات الومنيوم منها بضائع تصدير متجهة إلى ايطاليا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وسلوفيكيا والتشيك وأسبانيا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وفرنسا.

