الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026

قدمت فولكس فاجن أول إطلالة واقعية لطرازها الكهربائي الجديد ID.Cross، والذي يمثل دخولا قويا إلى فئة الكروس أوفر الكهربائية الصغيرة.

ويأتي الطراز الجديد ليجسد رؤية الصانع الألماني في تقديم سيارات كهربائية عملية بتصميم عصري، مع الحفاظ على هوية ID الكهربائية التي أصبحت ركيزة في استراتيجية فولكس فاجن للتحول نحو التنقل المستدام.

ID.Cross .. ملامح خارجية عصرية بتفاصيل رياضية دقيقة

كشفت الصور الأولى للطراز الجديد عن تصميم يركز على الطابع الديناميكي، حيث جاءت الواجهة الأمامية بخطوط حادة تمنح السيارة حضوراً قوياً، وتم تزويد ID.Cross بمصابيح كاملة بتقنية ليد، بما في ذلك مصابيح الضباب، ما يعكس توجه فولكس فاجن نحو دمج التقنيات الحديثة في الفئات الأصغر، كما تظهر المرايا الجانبية بلون أسود لامع، إضافة إلى قضبان سقفية ثنائية توفر مظهراً عملياً.

فولكس فاجن ID.Cross

ويعتمد الطراز الجديد على الجيل المطور من منصة MEB الكهربائية، التي جرى تعديلها خصيصاً لتقديم نظام دفع أمامي مناسب للسيارات الصغيرة، وهذه المنصة لم تستخدم فقط لتقليل الوزن وتحسين توزيع الطاقة، بل أيضاً لمنح السيارة مساحة داخلية أكبر مقارنة بحجمها الخارجي، ورغم التمويهات التي غطت السيارة خلال الاختبارات، إلا أن الشكل النهائي يبدو قريباً للغاية من النسخة الاختبارية التي ظهرت لأول مرة في معرض ميونخ للسيارات المستقبلية.

فولكس فاجن ID.Cross

محرك كهربائي بقوة مناسبة

تشير المواصفات الأولية إلى أن ID.Cross ستعتمد على محرك كهربائي واحد بقوة تقارب 208 حصان، وهي قوة كافية لتقديم أداء نشط ضمن الفئة المدمجة، وهذا الرقم من المتوقع أن يكون قريباً من النسخة الإنتاجية، خصوصاً مع تركيز فولكس فاجن على توفير تسارع سلس وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، أما المدى الكهربائي، فقد أوضح النموذج الأولي قدرة تصل إلى نحو 420 كيلومتراً بالشحنة الواحدة.

فولكس فاجن ID.Cross

السعر المتوقع لسيارة فولكس فاجن

وفقًا لبعض التوقعات والتقارير العالمية، سيتم طرح ID.Cross في الأسواق الأوروبية بسعر يبدأ من نحو 25 ألف جنيه إسترليني أو 28 ألف يورو تقريباً.