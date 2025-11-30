قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب «كايزر تشيفز» ينتقد تدخلات لاعبي الزمالك وتعمّد إهدار الوقت أمام فريقه.. ماذا قال؟
«بن يوسف» يكشف كواليس تعادل كايزر تشيفز مع الزمالك: مفاجأة محمد صبحي كانت السبب
«الشمعة» و«موت مُفاجئ» يخطفان الأنظار بحضور جماهيري ضخمة بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي|شاهد
ربنا يبعد عننا العين .. عودة عصام صاصا لـ جهاد أحمد: «مدتكيش ربع حقك» |صور
بناء على شكاوى .. وزير الرياضة: حل مجلس الإسماعيلي لم يكن قرارًا فرديًا
سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025
سكك حديد مصر تستكمل جهودها لنقل الأشقاء السودانيين.. 33 ألف راكب مستفيد من مشروع «العودة الطوعية»
بعد مواجهة الكونفدرالية.. مدرب كايزر تشيفز يشيد بأفضل نجوم الزمالك
تصريحات نارية من طارق السيد: الانتماء للزمالك ثابت منذ الطفولة والشائعات عن الأهلي «أكاذيب»
توصية من جون إدوارد .. كواليس استبعاد «عواد» من مباراة الزمالك وكايزر تشيفز | فيديو
مدرب كايزر تشيفز: هدف الزمالك من «خطأ تحكيمي» ولابد من تطبيق الفار
مسئول مُقرّب من «بوتين» يُهاجم الغرب بسبب سياسات الهجرة.. ويصفها بـ«الكارثة الحضارية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة تقارب 2000 حصانًا.. ماذا تقدم أسرع سيارة كهربائية في العالم ؟

سيارة Aspark Owl Roadster
سيارة Aspark Owl Roadster
صبري طلبه

تخطو اليابان خطوة مميزة في سباق الهايبركارز الكهربائية عبر إطلاق Aspark Owl Roadster الجديدة، وهي سيارة فائقة القوة تكشف عن مستوى جديد تمامًا من الفن الهندسي الذي لم يسبق أن قدمته أي سيارة كهربائية مكشوفة من قبل. 

وتمثل هذه السيارة تحفة نادرة تجمع بين الابتكار الهندسي والقوة الهائلة والتصميم الفريد، لتعلن من خلالها أسبارك دخولها رسمياً إلى النخبة العالمية للسيارات الكهربائية الخارقة، مع اصدارات محدودة للغاية.

سيارة Aspark Owl Roadster 

تصميم سيارة Owl Roadster

تم تصنيع Owl Roadster بهيكل أحادي مصنوع بالكامل من ألياف الكربون، الأمر الذي يمنحها خفة مذهلة وصلابة عالية في الوقت نفسه، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأداء والاستجابة.

كما تم تجهيزها بنظام تعليق مزدوج الأذرع يمكن ضبط ارتفاعه بين 80 و160 ملليمتراً، مما يسمح للسائق بتكييف السيارة مع مختلف ظروف الطريق، بدءًا من الأسطح العادية وصولاً إلى القيادة عالية الأداء.

سيارة Aspark Owl Roadster 

وتأتي السيارة مزودة بمكابح كربون سيراميك متطورة مع كالبرز أمامية ذات عشرة مكابس توفر قدرة إيقاف مميزة عند السرعات العالية، إضافة إلى جناح خلفي نشط يُعدل وضعه تلقائيًا لزيادة الثبات عند الانطلاق بسرعات هائلة.

تسارع وأداء سيارة Owl Roadster

تعتمد Aspark Owl Roadster على منظومة كهربائية كاملة تعمل بأربعة محركات مستقلة، تنتج قوة إجمالية تصل إلى 1,953 حصان، مع عزم دوران هائل يبلغ 1,920 نيوتن متر.

سيارة Aspark Owl Roadster 

هذه الأرقام تجعلها واحدة من أقوى السيارات الكهربائية القانونية على الطرق، خاصة مع قدرتها على بلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.78 ثانية فقط، وهي أرقام لا يحققها إلا عدد محدود جداً من السيارات الخارقة في العالم.

وتواصل السيارة استعراض قدراتها مع تسارع من 0 إلى 200 كيلومتر في الساعة خلال 4.76 ثانية، ومن 0 إلى 300 كيلومتر في الساعة خلال 9.74 ثانية، وهي أرقام تضعها على قمة عالم السيارات الكهربائية المكشوفة.

سيارة Aspark Owl Roadster 

وتبلغ سرعتها القصوى الفعلية حوالي 413 كيلومترًا في الساعة، بينما يتم تحديد سرعة النسخة المخصصة للطرق إلكترونيًا عند 350 كيلومترًا في الساعة لضمان أعلى مستويات الأمان للمستخدمين.

السعر المتوقع لسيارة Owl Roadster هل تكون للأثرياء فقط ؟

وفق التقديرات الأولية، من المتوقع أن يبلغ سعر أسبارك Owl Roadster الأساسي نحو 3.5 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا 3 ملايين يورو، وهو رقم يعكس مكانة السيارة بوصفها مشروعًا هندسيًا فريدًا لا يشبه أي سيارة كهربائية مكشوفة أخرى على الإطلاق.

السيارات الخارقة السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية الخارقة أسرع السيارات أسرع السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الطفلة جنى

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي يعلن مفاجأة كبرى تنتظر المعلمين مطلع العام القادم

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

ليست حراماً في التلاوة.. وزير الأوقاف: المقامات ليست علماً خاصاً بالموسيقى فقط

الدكتور محمود صديق

محمود صديق: خريجو إعلام الأزهر يحملون شعار الوسطية

رئيس جامعة الأزهر

داود: بناء الإنسان سياسة تنتهجها مصر بقيادة الرئيس السيسي كجزء من المشروع القومي

بالصور

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

تامر عاشور
تامر عاشور
تامر عاشور

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

فيديو

سعد البارون

سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو

منى زكي

يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%

عريس بزي الملك توت عنخ آمون

دخل قاعة الفرح بزي توت عنخ آمون .. ظهور أسطوري لعريس من كوم أمبو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد