بقوة تقارب 2000 حصانًا.. ماذا تقدم أسرع سيارة كهربائية في العالم ؟

تخطو اليابان خطوة مميزة في سباق الهايبركارز الكهربائية عبر إطلاق Aspark Owl Roadster الجديدة، وهي سيارة فائقة القوة تكشف عن مستوى جديد تمامًا من الفن الهندسي الذي لم يسبق أن قدمته أي سيارة كهربائية مكشوفة من قبل.

وتمثل هذه السيارة تحفة نادرة تجمع بين الابتكار الهندسي والقوة الهائلة والتصميم الفريد، لتعلن من خلالها أسبارك دخولها رسمياً إلى النخبة العالمية للسيارات الكهربائية الخارقة، مع اصدارات محدودة للغاية.

تصميم سيارة Owl Roadster

تم تصنيع Owl Roadster بهيكل أحادي مصنوع بالكامل من ألياف الكربون، الأمر الذي يمنحها خفة مذهلة وصلابة عالية في الوقت نفسه، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأداء والاستجابة.

كما تم تجهيزها بنظام تعليق مزدوج الأذرع يمكن ضبط ارتفاعه بين 80 و160 ملليمتراً، مما يسمح للسائق بتكييف السيارة مع مختلف ظروف الطريق، بدءًا من الأسطح العادية وصولاً إلى القيادة عالية الأداء.

وتأتي السيارة مزودة بمكابح كربون سيراميك متطورة مع كالبرز أمامية ذات عشرة مكابس توفر قدرة إيقاف مميزة عند السرعات العالية، إضافة إلى جناح خلفي نشط يُعدل وضعه تلقائيًا لزيادة الثبات عند الانطلاق بسرعات هائلة.

تسارع وأداء سيارة Owl Roadster

تعتمد Aspark Owl Roadster على منظومة كهربائية كاملة تعمل بأربعة محركات مستقلة، تنتج قوة إجمالية تصل إلى 1,953 حصان، مع عزم دوران هائل يبلغ 1,920 نيوتن متر.

هذه الأرقام تجعلها واحدة من أقوى السيارات الكهربائية القانونية على الطرق، خاصة مع قدرتها على بلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.78 ثانية فقط، وهي أرقام لا يحققها إلا عدد محدود جداً من السيارات الخارقة في العالم.

وتواصل السيارة استعراض قدراتها مع تسارع من 0 إلى 200 كيلومتر في الساعة خلال 4.76 ثانية، ومن 0 إلى 300 كيلومتر في الساعة خلال 9.74 ثانية، وهي أرقام تضعها على قمة عالم السيارات الكهربائية المكشوفة.

وتبلغ سرعتها القصوى الفعلية حوالي 413 كيلومترًا في الساعة، بينما يتم تحديد سرعة النسخة المخصصة للطرق إلكترونيًا عند 350 كيلومترًا في الساعة لضمان أعلى مستويات الأمان للمستخدمين.

السعر المتوقع لسيارة Owl Roadster هل تكون للأثرياء فقط ؟

وفق التقديرات الأولية، من المتوقع أن يبلغ سعر أسبارك Owl Roadster الأساسي نحو 3.5 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا 3 ملايين يورو، وهو رقم يعكس مكانة السيارة بوصفها مشروعًا هندسيًا فريدًا لا يشبه أي سيارة كهربائية مكشوفة أخرى على الإطلاق.