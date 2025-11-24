تويوتا تلمّح لنسخة أوسع من هايلوكس وعودة مرتقبة لفئة GR سبورت

تفتح تويوتا الباب أمام تغييرات كبيرة في عائلة هايلوكس، بعدما لمح مسئول التصميم في تويوتا أستراليا إلى احتمال إطلاق نسخة أعرض Wide-Track خلال الفترة القادمة.

أعاد هذا التلميح إشعال التكهنات حول توسعة تشكيلة هايلوكس وعودة قوية لفئة GR سبورت الأكثر جاذبية بين عشاق الأداء القوي.

نسخة أوسع على الطريق من تويوتا هايلوكس

ورغم وصول الجيل الجديد من هايلوكس بالفعل إلى الأسواق العالمية، لاحظ كثيرون غياب نسخة العرض العريض التي كانت تعد من أبرز الإضافات في الإصدارات الرياضية السابقة.

ورغم عدم الإعلان رسميًا عن جدول زمني، فإن تصريحات تويوتا أوضحت أن الباب ما زال مفتوحًا، وأن الشركة تدرس التوقيت المناسب لإطلاق الفئة الأكثر جرأة واتساعًا.

تويوتا GR سبورت تعود بروح أكثر شراسة

الرسومات التخيلية المتداولة مؤخرًا لنسخة GR سبورت الجديدة تمنح نظرة أولية لما قد تكون عليه النسخة المستقبلية من هايلوكس.

يقدم التصميم المتوقع مظهرًا أعرض، هيكلًا أكثر ارتفاعًا، واقترابًا واضحًا من لغة تصميم سيارات الأداء المخصصة للمغامرات القاسية، ما يمهد لعودة فئة GR سبورت إلى مركز الصدارة في فئة الشاحنات الرياضية متوسطة الحجم.

تأكيدات تويوتا أستراليا تعكس توجهًا واضحًا لتعزيز حضور هايلوكس في سوق الشاحنات المليء بالمنافسة، وذلك من خلال طرح إصدارات تحمل مزيدًا من القوة والثبات والقدرات على الطرق الوعرة.

ووفق الخبراء، فإن إطلاق نسخة أعرض أو فئة GR سبورت جديدة قد يعزز مكانة هايلوكس كخيار مثالي لمن يبحث عن القوة العملية والاعتمادية مع لمسة رياضية إضافية.