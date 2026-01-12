قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
رياضة

اللجنة الأولمبية تحدد موعد تعديل لائحة النظام وترأس بعثات مصر الرياضية في 2026

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية
عبدالله هشام

حدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية موعد الاجتماع الخاص لتعديل لائحة النظام الأساسي، بالإضافة إلى اعتماد المشاركة في دورتي الألعاب الأولمبية للشباب في السنغال وألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الخاص بتعديل لائحة النظام الأساسي يوم السبت 14 فبراير 2026، وفقا لتعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والقانون رقم 171 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، إضافة إلى قراري وزارة الشباب والرياضة رقمي 1410 و1411 لسنة 2025.

كما تمت الموافقة على ترأس اللواء شريف القماطي، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، بعثة مصر المشاركة في النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها في مدينة تارانتو بإيطاليا خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026.

وأيضا وافق مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على تولي محمد مطيع، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للجودو رئاسة بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في نسختها الرابعة التي ستقام في داكار بالسنغال في الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.

اللجنة الأولمبية بعثة مصر الأولمبية بطولة البحر المتوسط دورة الألعاب الأولمبية

