الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لقاء فريد يجمع تميمتي الألعاب الأوليمبية للشباب وكأس الأمم الأفريقية |صور

تميمة الألعاب الأولمبية
تميمة الألعاب الأولمبية
عبدالحكيم أبو علم

شهدت مدينة طنجة المغربية لقاء متميزا جمع بين "آيو" تميمة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 و"الأسد" وهو تميمة كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

ويعكس هذا اللقاء الرمزي  وحدة حدثان رياضيان كبيران في أفريقيا وهما كأس الأمم الإفريقية 2025 وألعاب الشباب داكار 2026، حيث تم استقبال "آيو " في المطار بحضور تميمة كأس الأمم الافريقية حيث زار ملعب طنجة وخطى إلى أرض الملعب وسط أجواء حماسية من الجمهور الحاضر.

ويجسد كلا التميمتين كل بطريقته، قيما قوية حيث يحمل آيو، المفعم بالحيوية والمتطلع إلى المستقبل، طموح داكار 2026 لوضع الشباب والثقافة والشمول في صلب الألعاب. أما الأسد فهو رمز القوة والفخ ويعكس الشغف بكرة القدم الإفريقية والضيافة المغربية التي تميز كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويأتي اختيار طنجة أعطى لهذا اللقاء معنى حقيقيا فهي مدينة للتبادل والربط بين إفريقيا والعالم، ومستضيفة للمنتخب السنغالي خلال البطولة، مما جعلها بيئة طبيعية لهذه اللحظة من التناغم القاري. أكثر من مجرد صورة، يشكل هذا اللقاء تمريرًا رمزيًا للعصا بين بطولتين ستأسران إفريقيا والعالم.

من خلال هذه اللحظة المشتركة، تؤكد داكار 2026 رغبتها في التألق بعيدا عن حدود السنغال ودمج نفسها في ديناميكية إفريقية قوية، تعاونية وموجهة نحو المستقبل.

 

تميمة الألعاب الأولمبية بطولة أمم افريقيا كرة القدم المغرب داكار

