بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع
كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور
150 نسخة فقط | إصدار ثلجي لسيارة جيب رانجلر Snow Trace.. وهذا سعرها
المستشار بنداري: انتخابات مجلس النواب الحالية أطول استحقاق تاريخي منذ إنشاء الهيئة قبل 9 سنوات
رياضة

صاحب ذهبية بطولة العالم لليزر رن: أحلم بميدالية أولمبية

عمر أحمد زيدان
عمر أحمد زيدان
محمد سمير

كشف عمر أحمد زيدان لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث كواليس تتويجه بذهبية بطولة العالم لليز رن، التي أقيمت في جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن البطولة لم تكن سهلة على الإطلاق، في ظل قوة المنافسة بين مصر وبريطانيا وجنوب أفريقيا.


وقال زيدان في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" :البطولة كانت صعبة جدًا، والمنافسة كانت قوية بين مصر وبريطانيا وجنوب أفريقيا، سافرت وأنا مركز إني أعمل اللي عليا بس، والحمد لله ربنا كرمني بالدهب علشان تعبت وبذلت مجهود كبير.

وأضاف بطل العالم أن طبيعة لعبة الخماسي الحديث تفرض تحديات استثنائية على اللاعبين، سواء بدنيًا أو ذهنيًا، ما يجعل الفوز في مثل هذه البطولات إنجازًا مضاعفًا.

وتحدث زيدان عن طموحاته المستقبلية، مؤكدًا أن حلم التأهل إلى الألعاب الأولمبية يظل الهدف الأكبر في مسيرته الرياضية، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على تطوير مستواه في بعض الجوانب الفنية داخل اللعبة.

وأوضح: الخماسي الحديث لعبة صعبة جدًا، وحلمي كبير إني أتأهل للأولمبياد، وبشتغل على اللعب اللي مش قوي فيها علشان أبقى أحسن، ومفيش توقف عند مستوى معين.

وكشف بطل مصر في الخماسي الحديث عن خوضه تحديًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، باللعب في مرحلة سنية أكبر من عمره، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهد والتركيز للحفاظ على مكانته في القمة.

وقال زيدان: الفترة الجاية هلعب في مرحلة سنية أكبر مني، وده تحدي كبير، لكني هدوس جامد علشان أفضل في القمة، والدهب العالمي اللي حققته هيكون حافز كبير جدًا إني أكمّل بنفس القوة.

واختتم عمر أحمد زيدان تصريحاته بالكشف عن مثله الأعلى في اللعبة، مشيرًا إلى أن البطل الأولمبي أحمد الجندي يمثل له مصدر إلهام دائم مؤكدا أن نجاحات الجندي العالمية والأولمبية تمنحه دافع كبير إن يكمل المشوار ويحقق نفس الحلم.

وتوج البطل عمر أحمد زيدان بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لليزرن، التي أقيمت في جنوب أفريقيا، ليؤكد أن مصر ما زالت تفرض هيمنتها على واحدة من أصعب وأدق الرياضات الأولمبية.
 

عمر أحمد زيدان منتخب مصر للخماسي الحديث ذهبية بطولة العالم لليزرن جنوب أفريقيا

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

هناء عطية

مرض منتشر.. سبب وفاة السيناريست هناء عطية | التفاصيل الكاملة

ترامب ومادورو

هل ستكون فنزويلا المستنقع الجديد لأمريكا؟ هبة القدسي تجيب

ياسمين فؤاد

ياسمين فؤاد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تكشف أبرز استراتيجيات مكافحة التصحر

لميس الحديدي

لميس الحديدي: محاكمة رئيس في دولة أخرى أمر غير مسبوق

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: منعة الحب

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

