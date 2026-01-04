صاحب ذهبية بطولة العالم لليزر رن: أحلم بميدالية أولمبية

كشف عمر أحمد زيدان لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث كواليس تتويجه بذهبية بطولة العالم لليز رن، التي أقيمت في جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن البطولة لم تكن سهلة على الإطلاق، في ظل قوة المنافسة بين مصر وبريطانيا وجنوب أفريقيا.



وقال زيدان في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" :البطولة كانت صعبة جدًا، والمنافسة كانت قوية بين مصر وبريطانيا وجنوب أفريقيا، سافرت وأنا مركز إني أعمل اللي عليا بس، والحمد لله ربنا كرمني بالدهب علشان تعبت وبذلت مجهود كبير.

وأضاف بطل العالم أن طبيعة لعبة الخماسي الحديث تفرض تحديات استثنائية على اللاعبين، سواء بدنيًا أو ذهنيًا، ما يجعل الفوز في مثل هذه البطولات إنجازًا مضاعفًا.

وتحدث زيدان عن طموحاته المستقبلية، مؤكدًا أن حلم التأهل إلى الألعاب الأولمبية يظل الهدف الأكبر في مسيرته الرياضية، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على تطوير مستواه في بعض الجوانب الفنية داخل اللعبة.

وأوضح: الخماسي الحديث لعبة صعبة جدًا، وحلمي كبير إني أتأهل للأولمبياد، وبشتغل على اللعب اللي مش قوي فيها علشان أبقى أحسن، ومفيش توقف عند مستوى معين.

وكشف بطل مصر في الخماسي الحديث عن خوضه تحديًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، باللعب في مرحلة سنية أكبر من عمره، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهد والتركيز للحفاظ على مكانته في القمة.

وقال زيدان: الفترة الجاية هلعب في مرحلة سنية أكبر مني، وده تحدي كبير، لكني هدوس جامد علشان أفضل في القمة، والدهب العالمي اللي حققته هيكون حافز كبير جدًا إني أكمّل بنفس القوة.

واختتم عمر أحمد زيدان تصريحاته بالكشف عن مثله الأعلى في اللعبة، مشيرًا إلى أن البطل الأولمبي أحمد الجندي يمثل له مصدر إلهام دائم مؤكدا أن نجاحات الجندي العالمية والأولمبية تمنحه دافع كبير إن يكمل المشوار ويحقق نفس الحلم.

وتوج البطل عمر أحمد زيدان بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لليزرن، التي أقيمت في جنوب أفريقيا، ليؤكد أن مصر ما زالت تفرض هيمنتها على واحدة من أصعب وأدق الرياضات الأولمبية.

