دبلوماسي سابق: الدفاعات الإيرانية ليست بالقوة الكافية ولا تستطيع صد الهجمات

قال الدكتور مهرداد خنساري دبلوماسي إيراني سابق، إنّ القدرات الدفاعية الإيرانية لا تتمتع بالقوة الكافية لصدّ هجمات خارجية متطورة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمتلكان تكنولوجيا عسكرية حديثة وعتاداً متقدماً يجعل ميزان القوة يميل لصالحهما من الناحية العسكرية البحتة.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني السابق، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إيران لا تستطيع الدفاع عن أراضيها بصورة مثالية ضد هجمات محتملة سواء من الولايات المتحدة أو من إسرائيل، لافتاً إلى أن التفوق التكنولوجي والعسكري لدى هاتين الدولتين يمثل تحدياً حقيقياً للقدرات الدفاعية الإيرانية.

وتابع، أنّ إيران تمتلك بعض القدرات التي قد تستخدمها في حال قررت الرد أو الانتقام، مستشهداً بما جرى خلال حرب الاثني عشر يوماً، حيث أظهرت التطورات أن إسرائيل قادرة على إلحاق ضرر كبير بإيران، غير أن طهران تمكنت أيضاً من تنفيذ هجمات مضادة، وتمكنت في بعض الحالات من اختراق منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

https://www.youtube.com/shorts/D_DLXOdQsz0