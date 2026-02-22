قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

محمد فاروق: ابني علمني البيتكوين.. ومكنتش أعرف حاجة عنه قبل كلامه معايا

رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم،
محمود محسن

قال رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم،  إنّ نجله فاروق هو الذي علمه تداول البيتكوين، مؤكدًا، أنه لم يكن يعلم عنه شيئا قبل حديثه معه.

إلى ذلك تحدث نجله فاروق، خلال لقائهما مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، عن تجربته المبكرة في عالم العملات الرقمية والبورصة، مشيرًا إلى أنه كان من أوائل من اكتشفوا البيتكوين في محيطهم العائلي.

وقال: "هو اللي علمني موضوع البيتكوين، ما كنتش أعرف يعني إيه بيتكوين." وأضاف أن الفضول والتجربة هما مفتاح التعلم الحقيقي، موضحًا أنه بدأ التعمق في العملات الرقمية منذ عام 2017، حين حثه ابنه فاروق على خوض التجربة بأن يخطيء ليتعلم.

وأضاف: "هو قال لي أنا عايزك تغلط، وهتتعلم كويس، وغلطت"، مشيرًا، إلى أن التجربة كانت صعبة ومليئة بالتحديات، لكنه حقق استفادة كبيرة منها على الرغم من الخسائر المالية، وقال: "أنا عملت تقريباً 300% وخسرتهم كلهم، بس طلعت مستفيد".

وأكد أن هذه التجربة علمته أهمية الصبر وإدارة المخاطر، وأنها كانت درسًا عمليًا حقيقيًا لمواجهة عالم الاستثمار الحديث بكل تقلباته.

ولفت فاروق أنه مستمر حتى الآن في متابعة البورصة والعملات الرقمية، قائلاً: "مظبوط، مستمر".

ولفت إلى أن التعلم المباشر من التجربة، حتى لو صاحبته أخطاء وخسائر، هو السبيل الأمثل لفهم الأسواق المالية المعقدة، مؤكدًا أن الجرأة على اتخاذ القرارات والتعلم من الأخطاء جزء أساسي من النجاح في عالم المال والاستثمار.

