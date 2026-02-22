محمد فاروق: تطوير القيادات الشابة يضمن استدامة ونمو شركاتنا

قال رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، إنّ أسرته وأبناؤه يمثلون الركيزة الأساسية في مسيرة نجاحه، موضحًا، أن سر النجاح الحقيقي بالنسبة له يكمن في الأولاد، مشيرًا إلى ابنه فاروق، العضو المنتدب لشركة "موبيكا"، وابنته دينا المسؤولة عن قسم الأغذية والمشروبات والمدير التنفيذي لشركة "وان لايف" الجديدة.

وأضاف فاروق في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "أنا حبيت إني أتنازل بدري عن منصبي عشان ابني، عشان ياخد مسؤولياته ويتعلم من الغلط عشان يعرف يتعامل مع التحديات بنفسه. مفيش حاجة في البيزنس بتيجي جاهزة، كل مدير وله طريقته، ولازم يتعلم".

وأشار أيضًا إلى أهمية تطوير القيادات الشابة داخل شركاته، مؤكّدًا أن "المسؤولية المبكرة بتخلي الولاد يعرفوا يتعاملوا مع مشاكل السوق ويبنوا شخصية قيادية قوية".

وتابع، أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار إعداد كوادر قادرة على مواصلة الإنجازات وتوسيع نطاق الأعمال، بما يضمن استدامة الشركات والنمو على المدى الطويل.