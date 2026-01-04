الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول

تفوق مانشستر سيتي على تشيلسي بهدف وحيد في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الاتحاد، في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 42، بعد هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها تيجاني ريندرز في اختراق منطقة جزاء تشيلسي من العمق ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيس، روبن دياز، جفارديول، أورايلي

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، تيجاني رايندرز

خط الهجوم: فيل فودين، إرلينج هالاند، ريان شرقي



وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالى:

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن

خط الدفاع: مالو جوستو، تشالوباه، بينوا بادياشيلي، جوش أتشيمبونج

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، رييس جيمس، كول بالمر

خط الهجوم: إستيفاو، جواو بيدرو، بيدرو نيتو



