قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل منتخب الكاميرون وجنوب إفريقيا في الـ كان
وزير الداخلية يهنئ قداسة البابا بعيد الميلاد المجيد| صور
حقيقة وفاة الرئيس السوداني السابق عمر البشير
قطع التيار الكهربائي عن مناطق بالشروق غدا.. اعرف المواعيد
شراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات.. خطة حكومية لدعم السياحة
الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حسن العمدة

تفوق مانشستر سيتي على تشيلسي بهدف وحيد في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الاتحاد، في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 42، بعد هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها تيجاني ريندرز في اختراق منطقة جزاء تشيلسي من العمق ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيس، روبن دياز، جفارديول، أورايلي

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، تيجاني رايندرز

خط الهجوم: فيل فودين، إرلينج هالاند، ريان شرقي


وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالى:

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن

خط الدفاع: مالو جوستو، تشالوباه، بينوا بادياشيلي، جوش أتشيمبونج

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، رييس جيمس، كول بالمر

خط الهجوم: إستيفاو، جواو بيدرو، بيدرو نيتو


 

مانشستر سيتي تشيلسي ملعب الإتحاد الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

ترشيحاتنا

الجيش الاسرائيلي

الجيش الإسرائيلي: أنباء عن عملية دهس قرب مستوطنة عطيرت بوسط الضفة

مروحية تهبط اضطراريا

مروحية على متنها 8أشخاص تهبط اضطرارياً في عرض البحر قبالة سواحل البرازيل

نيكولاس مادورو- رئيس فنزويلا

5 دول تعلن رفضها القاطع للعملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا.. تعرف عليها

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

المزيد