بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع
كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور
150 نسخة فقط | إصدار ثلجي لسيارة جيب رانجلر Snow Trace.. وهذا سعرها
المستشار بنداري: انتخابات مجلس النواب الحالية أطول استحقاق تاريخي منذ إنشاء الهيئة قبل 9 سنوات
رياضة

أمير هشام يكشف سبب خسارة الأهلي دوري أبطال افريقيا

الأهلي
الأهلي
علا محمد

كشف الإعلامي أمير هشام سبب خسارة الأهلي ، في دوري أبطال أفريقيا بمنشور مطول عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي . 

وكتب أمير هشام ، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"يا جماعة الاهلي محتاج حد يصارحه ببعض سلبياته البسيطة جداً ، اللي موجودة علشان يكون أفضل وأفضل واعتقد مافيش مشكلة خالص في كدة".

وأضاف :"ليه الأهلي خسر دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي فقد فرصة التأهل للإنتركونتيننتال وخسر ما يقرب من 8 مليون دولار؟ سؤال مهم محتاج 
إجابات، لو ده كان احد اسباب عدم التعاقد مع مهاجم قوي حتى الان زي ما قال احد الزملاء النهاردة".

وتابع : "هل السبب هو عدم التدعيم الكافي قبل بداية الموسم الماضي؟ولا بسبب اختيارات غير محسوبة في بعض التعاقدات، وعلى رأسها التعاقد مع أشرف داري لتعويض رحيل محمد عبد المنعم، من غير مراجعة دقيقة لتاريخه مع الإصابات في ناديه بريست الفرنسي؟.

وأضاف : "واللي واضح إن الأهلي بيدفع ثمن القرار ده دفاعيًا في كل مباراة من بعد رحيل عبد المنعم ولحد دلوقتي".

واستكمل : "ولا السبب هو تجاهل بعض المراكز اللي في اشد الاحتياج للتدعيم؟ولا المشكلة أعمق من كده؟، وهل السبب الحقيقي هو عدم وضوح الاختصاصات وتداخل الصلاحيات بين الإدارات المختلفة المسؤولة عن الاختيارات والتعاقدات بخصوص فريق الكرة لو ليها دور حقيقي ؟".

واستكمل : "طيب ياسيدي خلينا نفترض إن الأهلي خسر 8 مليون دولار بسبب عدم التأهل…فين طيب أكتر من 7 مليون دولار دخلوا خزينة النادي من بيع وسام أبو علي؟".

وأشار : "فين أرقام الميزانية اللي تم الإعلان عنها في الجمعية العمومية؟وفين عائدات المشاركة في كأس العالم للأندية في النسخة الأخيرة ؟ الحقيقة إن أزمة الأهلي عمرها ما كانت أزمة فلوس،
الأهلي كان بيعاني من أزمة دولار وقت ما كان فيه أزمة دولار في البلد كلها.

لكن لو الأهلي فعلاً بقى عنده مشاكل مالية بالشكل ده زي ما بتقول،يبقى  وبكل صراحة الزمالك بطل في ظل الظروف اللي بيمر بيها".

وأوضح :"وسؤال واضح وصريح: هل يخفى على أحد إن الأهلي في أمسّ الحاجة للتعاقد مع مهاجم أجنبي على مستوى عالٍ وبشكل عاجل؟ خصوصًا في وقت منافسين مباشرين زي صنداونز وبيراميدز عندهم أجانب مميزين، ومستمرين في التدعيم القوي والمنهجي.

المصيبة الحقيقية إنك تكون فاكرة إن المنافسة لسه مع الزمالك في ظل الظروف اللي بيمر بيها. والمصيبة الأكبر إنك تفتكر إن مكايدة جمهور الزمالك هي سقف طموح جمهور الأهلي".

وأكمل :"يا صديقي، الأهلي دلوقتي بينافس بيراميدز وصنداونز،
ولازم تكون عارف ان أي فريق بطل لازم يفضل يدعم صفوفه بصفقات قوية، وده مش اختيار… ده قدر الأهلي ، وأعتقد ان ده كان كلام نفس الناس بتقول عكسه دلوقتي".

وختم : "ياجماعة ببساطة،
لو الأهلي ما قدرش يحقق دوري أبطال أفريقيا خلال موسميين او تلاتة،خسائره هتكون أكبر بكتير من 8 مليون دولار،وساعتها كمان مش هيبقى فيه مشاركة في كأس العالم للأندية والخسائر هتكون اكبر وأكبر وده هيكون ناتج عن عدم التدعيم الجيد لصفوفه والتركيز على مراكز معينة فقط وتجاهل مراكز أخرى زي ما حصل في بداية الموسم الحالي".

