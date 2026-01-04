خالد الغندور يثير الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز مع نجم الأهلي

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير بشأن مفاوضات بيراميدز مع اللاعب أليو ديانج بعد انتقال حامد حمدان للنادي.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بعد انتقال حامد حمدان لبيراميدز من الأفضل حمدان و لا اليو ديانج".

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز تشكيل مباراة مودرن سبورت في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على مودرن سبورت في الثامنة من مساء الأحد على استاد السلام في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد

خط الوسط: يوسف شيكا - عمر عبد العظيم - أدهم نبيل - حمزة علي - حسن طارق

خط الهجوم: زياد نواوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مروان ناصر - أحمد شد - زياد شاكر - يوسف علي - عمر طارق - أحمد زهدي - يوسف ميشو - خالد لطفي - علي حمودة