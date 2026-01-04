تشكيل شباب بيراميدز لمواجهة مودرن سبورت في كأس العاصمة

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز تشكيل مباراة مودرن سبورت في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على مودرن سبورت في الثامنة من مساء الأحد على استاد السلام في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد

خط الوسط: يوسف شيكا - عمر عبد العظيم - أدهم نبيل - حمزة علي - حسن طارق

خط الهجوم: زياد نواوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مروان ناصر - أحمد شد - زياد شاكر - يوسف علي - عمر طارق - أحمد زهدي - يوسف ميشو - خالد لطفي - علي حمودة

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب إسلام كاظم، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.