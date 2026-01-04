«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

علّق الإعلامي خالد الغندور بعد خروج فريق السودان و تونس علي حساب فرق القارة السمراء.

وقال الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "بعد خروج السودان وتونس علي حساب فرق القارة السمراء لم يتبق من الفرق العربية إلا مصر والمغرب والجزائر وإن شاء الله يصعدوا لدور الثمانية".



ونجح منتخب مالي في التأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب تونس 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وسجّل فراس شواط هدف منتخب تونس في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب مالي في الوقت بدل الضائع من المباراة ليتصدى لها لاسين سينايوكو ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+7، ليتجه المنتخبين للأشواط الإضافية التي انتهت أيضا بنفس النتيجة ليتجه المنتخبين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت إلى منتخب مالي بنتيجة 3-2.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب نسور قرطاج على مجريات اللعب الذي هدد مرمى منتخب مالي أكثر من مرة لمحاولة التسجيل، وفي الدقيقة 26 تعرض لاسانا كوليبالي لاعب مالي للطرد المباشر بعد تدخله العنيف على حنبعل المجبري لاعب تونس.

وبتلك النتيجة يُواجه منتخب مالي نظيره منتخب السنغال في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.