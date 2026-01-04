قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لميس الحديدي: اعتقال مادورو يعلن بداية عالم تحكمه القوة لا القانون
«النقل» تنشر صورًا جديدة توضح الإقبال الكثيف على استقلال القطار الكهربائي الخفيف
إياك وهذا الفعل في رجب ..أشد حرمة من باقي الشهور
تفاصيل تأجيل الدوري حال بلوغ منتخب مصر نصف نهائي أمم أفريقيا.. وخلاف طه عزت مع سويلم
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر.. وتحذير ياباني من إطلاق آخر
الأهلي يُواجه أزمة في تسويق أشرف داري .. لهذا السبب
اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا وعودة الرحلات
سيناريو مجنون .. إبراهيم عبدالجواد يكشف لحظات الحسم المُثيرة في مباراة مالي وتونس
رسالة ترامب للعالم بعد إعلانه نجاح عملية فنزويلا واعتقال مادورو برفقة زوجته
بعد شوط أول مُتكافئ.. برشلونة يحسم ديربي كتالونيا بثنائية نظيفة أمام إسبانيول
بعد تفوق «مالي» 3-2 بركلات الترجيح.. إعلامي: «خسارة تونس مؤلمة»
الأهلي يتواصل مع «الجزار» من أجل ضمه خلال الساعات المقبلة
رياضة

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

علا محمد

علّق الإعلامي خالد الغندور بعد خروج فريق السودان و تونس علي حساب فرق القارة السمراء.

وقال الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "بعد خروج السودان وتونس علي حساب فرق القارة السمراء لم يتبق من الفرق العربية إلا  مصر والمغرب والجزائر وإن شاء الله يصعدوا لدور الثمانية".


ونجح منتخب مالي في التأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب تونس 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وسجّل فراس شواط هدف منتخب تونس في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب مالي في الوقت بدل الضائع من المباراة ليتصدى لها لاسين سينايوكو ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+7، ليتجه المنتخبين للأشواط الإضافية التي انتهت أيضا بنفس النتيجة ليتجه المنتخبين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت إلى منتخب مالي بنتيجة 3-2.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب نسور قرطاج على مجريات اللعب الذي هدد مرمى منتخب مالي أكثر من مرة لمحاولة التسجيل، وفي الدقيقة 26 تعرض لاسانا كوليبالي لاعب مالي للطرد المباشر بعد تدخله العنيف على حنبعل المجبري لاعب تونس.

وبتلك النتيجة يُواجه منتخب مالي نظيره منتخب السنغال في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

منتخب مالي بطولة كأس الأمم الإفريقية تونس لاسانا كوليبالي منتخب السنغال نسور قرطاج كأس الأمم الإفريقية 2025

