بن رمضان على الدكة .. تشكيل منتخب تونس لمواجهة مالي في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مالي، في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وشهد التشكيل التونسي جلوس محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، على مقاعد البدلاء، إلى جانب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، في قرار فني من الجهاز الفني خلال هذه المواجهة الإقصائية المهمة.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: يان فاليري، ديلان برون، منتصر الطالبي، علي العابدي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، إلياس السخيري، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: محمد حاج محمود، حمزة مستوري، إسماعيل الغربي.

ويسعى منتخب تونس لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، في مواجهة قوية أمام منتخب مالي، في ظل طموحات كبيرة لمواصلة المشوار القاري والمنافسة على اللقب.