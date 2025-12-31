مفاجأة في مصير مدرب منتخب تونس بعد أمم أفريقيا 2025 .. فيديو

أكد هيكل مزوغي، الصحفي بالإذاعة التونسية، أن منتخب تونس يمر بحالة تراجع واضحة خلال مشاركته الحالية، ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وأوضح مزوغي، عبر برنامج الماتش، الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد أن منتخب تونس لا يزال في نوم عميق ولم يظهر بالشكل المنتظر حتى الآن، وهو ما تؤكده النتائج حيث حقق انتصارًا وحيدًا وتعادل في مواجهة تنزانيا، دون تقديم الأداء الذي يليق بتاريخ الكرة التونسية.

وشدد “مزوغي”، على أن مواجهة تونس المقبلة أمام منتخب مالي لن تكون سهلة، في ظل القوة الدفاعية الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب المالي، مؤكدًا أن نسور قرطاج، يعاني من غياب التفاهم بين اللاعبين ووجود أزمات داخل غرفة الملابس أثرت سلبًا على الأداء داخل الملعب.

وأضاف مزوغي أنه لم يشهد من قبل منتخب تونس بهذا القدر من المشكلات، معتبرًا أن الفريق يخوض البطولة دون روح قتالية حقيقية، مع احتمال استفاقته في مباراة مالي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المدرب الحالي للمنتخب التونسي، سامي الطرابلسي، أصبح مرشحًا بقوة للرحيل قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، في حال استمرار الأداء المخيب.