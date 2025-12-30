أمم أفريقيا | السنغال ينأهل لدور الـ 16 بعد الفوز على بنين بثلاثية نظيفة

تأهل منتخب السنغال إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما حقق الفوز على منتخب بنين بثلاثية نظيفة،في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الرابعة، في البطولة المقامة حاليًا بالمغرب.

أحرز عبد الله سيك الهدف الأول لأسود التيرانجا في الدقيقة 38، بعدما احتسبه حكم المباراة عقب الرجوع إلى تقنية الفيديو،

وأضاف حبيب ديالو الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وأنهى شريف ندياي الثلاثية في الدقيقة 97 من ضربة جزاء ليعلن تفوق منتخب بلاده بثلاثية.

وتعرض كاليدو كوليبالي مدافع منتخب السنغال للطرد في الدقيقة 72 ليغيب رسميًا عن مواجهة منتخب بلاده في دور ثمن نهائي البطولة.



وبهذه النتيجة، تصدر منتخب السنغال جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متفوقًا على منتخب الكونغو أصحاب الرصيد ذاته بفارق الأهداف.

بينما حل منتخب بنين ثالثًا برصيد 3 نقاط، وجاء منتخب بوتسوانا في المركز الأخير دون رصيد.